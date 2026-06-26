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沙田早晨│「光年程祥」阿游最愛錫

晨操動態
更新時間：00:01 2026-06-26 HKT
發佈時間：00:01 2026-06-26 HKT

游達榮季尾急起直追，剛戰憑「時時精準」贏馬，取得季內第三十四W，好大機會超越上季開倉的三十六W，看今次馬房出馬既多又惡，跟紅頂白追得過。其中「光年程祥」更要加倍留意，原因昨朝有幾匹游廄戰馬出跳，唯獨見阿游課後走去此駒身旁，擺明特別愛錫。

「快樂高球」袁妹反常態

袁幸堯是姚廄見習生，每朝為師傅操馬是指定動作，亦因此到場必立即試姚廄馬。所以昨朝一反常態，跑道甫開放便替羅廄「快樂高球」出跳就顯得非常特別，當然課前羅富全走去機坪主持大局，親身向袁妹教路亦吸引，再看此駒近況出色，今仗改配袁妹負磅輕飄飄，當可看好。

「鑽得勝」航哥心存大欲
「鑽得勝」航哥心存大欲

「鑽得勝」航哥心存大欲

「鑽得勝」從未上名，只係一匹戰績乏善足陳的五班馬，奇怪布文重視到痹，連同今次賽事，已連續四戰披甲，並且三番四次親自主課。雖然昨朝試跑無試，只因布文未有到場，不過此駒一樣成為主角，原因課前葉楚航到跑道口向鞍上人教路，也是他的搏殺手法。

「午夜快車」石哥好頻撲

季內只剩下兩個泥草賽日，泥地賽程僅得四場，每場都係季內最後一戰，一眾泥地專家梗係全力以赴。正如「午夜快車」今次依舊備戰積極，昨朝試跑更分外矚目，未夠五點已到大圈出跳，當時沒有廄侶陪同，似乎好讓徐雨石更專注督操，而且課前課後佢都跟到實。


 

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