內圈捕影│「怡昌奇兵」走勢硬朗

差不多全部參戰馬今朝到內圈出試，勇馬多不勝數，現將操練報導如下。

「浩然」助手踱一圈，慣性儀仗馬拉出圈，開步後好順暢，跨步開揚力度充裕，展現朝氣進度不俗。「怡昌奇兵」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨神態活躍，一直在爭勝水準。

「包裝明將」助手踱一圈，神情專注雙目有神，馬身收得結實，步爽力度充足，火氣又好正值勇境。「熱氣球」助手踱一圈，步挺順暢有彈力，馬身收得壯無肥態，火氣不斷冒升，傷癒對辦饒具好感。

「包裝戰仕」助手踱一圈，表現放鬆汗濕唔多，神態專注目光集中，馬身壯健毛色油潤，轉倉進步。「金快飛飛」助手踱一圈，神生步爽充滿朝氣，馬身靚壯到不得了，勇銳無比。

浪漫戰神暗火展現

「浪漫戰神」步順爽勁神色暢旺，狀態愈磨愈利。

「時時歡聲」副練踱一圈，充滿了氣勢，身靚全身肌肉毛色又靚，佳態保持有餘。「浪漫戰神」助手踱兩圈，步密密輕鬆完成，步順爽勁神色暢旺，暗火展現身又靚，狀態愈磨愈利。

「金勝名駒」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，毛色悅目生光，身靚有條線美，活力充沛更勝上回。「勇者為皇」助手踱一圈，情緒安穩好專注，落腳輕巧富彈力，馬身札實毛色烏卒卒，不遜贏馬時候。

謝鋒