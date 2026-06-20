Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「怡昌奇兵」走勢硬朗

晨操動態
更新時間：15:30 2026-06-20 HKT
發佈時間：15:30 2026-06-20 HKT

差不多全部參戰馬今朝到內圈出試，勇馬多不勝數，現將操練報導如下。

「浩然」助手踱一圈，慣性儀仗馬拉出圈，開步後好順暢，跨步開揚力度充裕，展現朝氣進度不俗。「怡昌奇兵」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨神態活躍，一直在爭勝水準。

「包裝明將」助手踱一圈，神情專注雙目有神，馬身收得結實，步爽力度充足，火氣又好正值勇境。「熱氣球」助手踱一圈，步挺順暢有彈力，馬身收得壯無肥態，火氣不斷冒升，傷癒對辦饒具好感。

「包裝戰仕」助手踱一圈，表現放鬆汗濕唔多，神態專注目光集中，馬身壯健毛色油潤，轉倉進步。「金快飛飛」助手踱一圈，神生步爽充滿朝氣，馬身靚壯到不得了，勇銳無比。

浪漫戰神暗火展現

「浪漫戰神」步順爽勁神色暢旺，狀態愈磨愈利。
「浪漫戰神」步順爽勁神色暢旺，狀態愈磨愈利。

「時時歡聲」副練踱一圈，充滿了氣勢，身靚全身肌肉毛色又靚，佳態保持有餘。「浪漫戰神」助手踱兩圈，步密密輕鬆完成，步順爽勁神色暢旺，暗火展現身又靚，狀態愈磨愈利。

「金勝名駒」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，毛色悅目生光，身靚有條線美，活力充沛更勝上回。「勇者為皇」助手踱一圈，情緒安穩好專注，落腳輕巧富彈力，馬身札實毛色烏卒卒，不遜贏馬時候。

謝鋒

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元　
即時國際
2小時前
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
即時國際
5小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
2小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
23小時前
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
00:34
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
突發
17小時前
銅鑼灣海港薈早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
銅鑼灣靚裝連鎖酒家早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
飲食
2026-06-19 15:46 HKT
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光  曾宴請過百幕後聚餐超念舊  重情重義盡顯一流品格
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光  曾宴請過百幕後聚餐超念舊  重情重義盡顯一流品格
影視圈
7小時前
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
父親節專訪│天瑜爸爸第3個沒有她的父親節 倒數中的愛 把握時間陪伴大仔走獨立的路
親子
2026-06-19 13:30 HKT
荔景邨發生雙老家庭不幸離世 孫玉菡：事件折射出大數據篩選機制仍有優化空間
社會
6小時前