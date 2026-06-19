內圈捕影│「好運年」譽滿欄邊

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報導如下。

「東方寶寶」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚有條線美，雙目炯炯有神，充滿朝氣佳態洋溢。「好運年」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若，身靚步爽力度充足，持續態勇譽滿欄邊。

「康昌之星」助手踱一圈，馬身依然保持粗壯，神情專注火力俱備，落腳輕快彈力充足，近況不俗。「祥勝鷹駒」助手踱一圈，台型極之吸引，擔高頭走朝氣旺盛，步順整齊火力夠，操足而臨進度出色。

紫荊拼搏走勢硬朗

「紫荊拼搏」馬身實淨毛色潤澤，不遜贏馬時候。

「馬鳳凰」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引外觀討好，過步輕爽力度亦夠，一直在爭勝水準。「紫荊拼搏」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色潤澤，不遜贏馬時候。

「閃耀天河」助手踱一圈，毛色悅目烏卒卒，馬身壯肌肉夠，步挺急勁力度充沛，依然省鏡未見疲態。「開心三寶」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，身靚外觀吸引，論態極之理想。

「嘉應傳承」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，火力俱佳墜手起勁，予人極具觀感。「韋金主」助手踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽勁貫注力足，雙目有神身靚步爽，佳態保持有餘。

謝鋒

