Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「好運年」譽滿欄邊

晨操動態
更新時間：15:30 2026-06-19 HKT
發佈時間：15:30 2026-06-19 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報導如下。

「東方寶寶」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚有條線美，雙目炯炯有神，充滿朝氣佳態洋溢。「好運年」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若，身靚步爽力度充足，持續態勇譽滿欄邊。

「康昌之星」助手踱一圈，馬身依然保持粗壯，神情專注火力俱備，落腳輕快彈力充足，近況不俗。「祥勝鷹駒」助手踱一圈，台型極之吸引，擔高頭走朝氣旺盛，步順整齊火力夠，操足而臨進度出色。

紫荊拼搏走勢硬朗

「紫荊拼搏」馬身實淨毛色潤澤，不遜贏馬時候。
「紫荊拼搏」馬身實淨毛色潤澤，不遜贏馬時候。

「馬鳳凰」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引外觀討好，過步輕爽力度亦夠，一直在爭勝水準。「紫荊拼搏」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色潤澤，不遜贏馬時候。

「閃耀天河」助手踱一圈，毛色悅目烏卒卒，馬身壯肌肉夠，步挺急勁力度充沛，依然省鏡未見疲態。「開心三寶」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，身靚外觀吸引，論態極之理想。

「嘉應傳承」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，火力俱佳墜手起勁，予人極具觀感。「韋金主」助手踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽勁貫注力足，雙目有神身靚步爽，佳態保持有餘。

謝鋒
 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
Do姐鄭裕玲火滾！開咪斥同行無職業操守 點評最憎「一種主持腔調」：唔Sure就唔好講
Do姐鄭裕玲火滾！開咪斥同行無職業操守 點評最憎「一種主持腔調」：唔Sure就唔好講
影視圈
18小時前
青沙公路奪命車禍│35歲女死者為善導會社工 為人熱情開朗 善導會：最沉痛哀悼
突發
4小時前
端午節2026︱6大龍舟賽事各區上演 即睇觀賽攻略/最佳觀賞位置 附長假期跨境交通安排
端午節2026︱6大龍舟賽事各區上演 即睇觀賽攻略/最佳觀賞位置 附長假期跨境交通安排
社會
6小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
翁美玲戀愛史揭秘  香港初戀男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有義
翁美玲戀愛史揭秘  香港初戀男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有義
影視圈
7小時前
蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？  攜妻女外遊面頰凹陷  身形消瘦被指有神無氣
蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？  攜妻女外遊面頰凹陷  身形消瘦被指有神無氣
影視圈
6小時前
李家鼎力數大新抱教唆借貸、搶名錶 斥李泳漢夫婦冇羞恥心 房門被撬逼走李泳豪霸大屋
李家鼎力數大新抱教唆借貸、搶名錶 斥李泳漢夫婦冇羞恥心 房門被撬逼走李泳豪霸大屋
影視圈
21小時前
端午金多寶今晚進行攪珠，特設6,000萬港元金多寶。
8000萬六合彩︱端午金多寶攪珠結果出爐 頭獎一注中派$7630萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
19小時前
灣仔京東MALL今日開幕！佘詩曼親臨撐場 市民大排長龍 3萬呎巨舖主打「土豪式」買電器 家電半價起+Apple手機全場9折
灣仔京東MALL開幕即排長龍！佘詩曼親臨撐場 3萬呎巨舖主打「土豪式」買電器 家電半價起+Apple手機全場9折
生活百科
2026-06-18 12:54 HKT
港姐2026丨吳倬希退賽樂易玲話好嘥 親揭退選真相稱「山水有相逢」 23歲學霸任投行分析師
港姐2026丨吳倬希退賽樂易玲話好嘥 親揭退選真相稱「山水有相逢」 23歲學霸任投行分析師
影視圈
1小時前