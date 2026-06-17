晨光追擊│「鋁神」火力保持

昨朝雨勢依然不少，加上並非主要課期及周三無賽事，場面顯得冷冷清清，甚少馬匹出跳及騎師到場，現將操練報導如下。

「源好運」戴頭罩由副練跳兩段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，神色活躍現朝氣，早前試閘加罩表現好。「鋁神」戴頭罩由助手跳兩段，展步流暢神態暢旺，皮光肉滑馬身札實，火力保持有餘，新勝銳不可擋。

「帶贏來」戴頭罩由助手跳一段，試得甚牽強，步欠開揚神色又淡，力度不足，早前流鼻血影響進度。「祥勝鷹駒」戴頭罩由助手跳兩段，馬身夠札實，台型亦唔錯，俯首情緒集中，出腳開揚有力，予人極佳觀感。

金快飛飛勁度未減

「金快飛飛」四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。

「金快飛飛」助手跳兩段，戴頭罩及鼻箍，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，身色皆靚火氣又好，弗到不得了。「智多多寶」戴頭罩由助手跳三段，步幅開得好闊又夠輕巧，試來精神爽利，且口勁明顯收斂，加盟廖廄有進展。

「威力非凡」助手跳兩段，馬仔細細身夠札實，神情集中步伐輕快，目光炯炯有神，佳態保持有餘。「勤德皆備」助手跳兩段，唔再急口接受操控，步開揚力度亦增強，馬身又靚展現線條美，已在爭勝水準。

講番周一出跳馬畀大家參考。

「錶之銀河」戴頭罩由助手跳一段，慢試從容不迫冇搶口，馬身壯健轉倉操足不俗。「八仟財陞」戴頭罩由助手跳兩段，今課墜手肯走，神態活躍近況理想。

「韋金主」助手草地跳兩段，愈走愈起勁運步如輪，神態威武弗到漏油。「凱旋王者」梁家俊拍「明亮天下」副練草閘跳兩段，同樣戴頭罩，前駒慢速完成輕舒步頭，神色有啲淡火氣亦普通，後駒一貫頭岳岳出腳高，走勢平淡近戰水準。

兆文