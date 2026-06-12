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內圈捕影│ 「熾烈神駒」毛色悅目

晨操動態
更新時間：00:04 2026-06-12 HKT
發佈時間：00:04 2026-06-12 HKT

不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報道如下。

「勁沙塵」助手踱兩圈，小心按實順走，外觀仍靚身色俱吸引，過步輕爽力度亦夠，勇況保持有餘。

「熾烈神駒」助手踱兩圈，步姿爽朗彈力充足，毛色悅目馬身扎實，火力未減半分，持續態勇好吸引。

「綠野飛馳」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽活力充沛，馬身好靚好壯，操足甚威猛。

「量子力奇」助手踱兩圈，大大步輕鬆完成，步順力勁神色活躍，馬身收壯現線條，試閘出色進度好。

「巧眼光」助手踱一圈，馬身好粗壯，毛色悅目烏卒卒，神態生猛火猛力勁，更勝上仗全面回勇。
「巧眼光」助手踱一圈，馬身好粗壯，毛色悅目烏卒卒，神態生猛火猛力勁，更勝上仗全面回勇。

「巧眼光」助手踱一圈，馬身好粗壯，毛色悅目烏卒卒，神態生猛火猛力勁，更勝上仗全面回勇。

「顯勝高昇」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，依舊身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，保持進度上佳水準。

「馬上盈」助手踱兩圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，神色甚佳朝氣旺盛，不斷轉好及鋒而試。

「華麗再贏」助手踱兩圈，多跑下馬身保持粗壯，翻步急密有力，神情專注更展現暗火，勇況十足。

「機械騎士」助手踱一圈，全程擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，勇態未見低落。

「安可」助手踱一圈，從容完成整個過程，出腳輕快充滿彈力，身壯色潤外觀吸引，前所未見省鏡。

謝鋒

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