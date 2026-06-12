晨光追擊│ 「魅力知耀」火旺力足

不少馬匹留待昨朝試跑，當中不乏勇馬，其中潘頓操馬不少表現積極，現將操練過程報道如下。



「包裝福星」戴頭罩由潘頓跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，試來精神爽利，持續態勇神態威武。

「魅力知耀」戴頭罩由田泰安跳一段，沿途緊韁抽實，墜手火旺力足，步幅開揚長期見銳。

「星球勇士」戴頭罩由艾道拿跳一段，論態尚有不足，毛色未夠靚，然而頗淡定且台型出眾。

「樂勝天下」周俊樂拍「你知我得」跳三段，一直落後末段追上，神態活躍走勢硬朗，仍在勇境無走樣。

「利高八斗」田泰安跳兩段，有點懶性但力度唔錯，馬身更實淨，毛色愈來愈潤澤。

「文明戰士」戴頭罩由潘頓跳兩段，神情專注步伐穩健，力度持續提升，保持上佳進度。

「櫻花酒杯」戴頭罩由何澤堯跳兩段，從容不迫輕鬆完成，大步順輕快身壯結實，佳態保持有餘。

「興馳千里」戴頭罩由楊明綸跳兩段，四蹄盡展衝刺，過終點猶有餘勢，有火有力氣勢未減。

「泰力」(圖) 戴頭罩由黃寶妮跳兩段，含枚俯首口勁收斂，落腳穩力貫注，神采奕奕佳態洋溢。

「你知我寶」戴頭罩由布文跳兩段，火猛走勢硬朗，身靚好薄皮，持續有進鋒芒畢露。

「泰力」戴頭罩由黃寶妮跳兩段，含枚俯首口勁收斂，落腳穩力貫注，神采奕奕佳態洋溢。

「卓越蒨鋒」戴頭罩由助手跳一段，神色好過之前，馬身亦收壯了，傷癒理想饒具好感。

「巴閉精」戴頭罩由潘頓跳兩段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。

「建測精英」戴頭罩由助手跳一段，有汗濕但唔心急，出腳爽勁有力，外觀對辦身夠壯。

「瑞祺威楓」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，重口改不了，論態極之出色，身靚毛色悅目搶鏡。

兆文