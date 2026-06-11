上周日沙田夏令馬，葉楚航以「支付之父」及「天比高」起孖而回，本周末沙田十一場草泥夏令馬，練者當然希望美夢重溫，繼續增添頭馬進帳。

今早葉楚航如常在烽火台督操，細心檢視數匹周末有程馬操練。

今早葉楚航如常在烽火台督操，細心檢視數匹周末有程馬操練，當潘頓為「文明戰士」(L287)主課時，練者全程吼實。另外，鍾易禮操「抱百嶺」(K519)；金誠剛睇「勝在有型」(K241)，葉楚航都高舉望遠鏡檢視以上三駒操練情況，動態積極認真。

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陳嘉甜