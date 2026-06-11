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內圈捕影│「超勁赤兔」勇不可擋

晨操動態
更新時間：01:30 2026-06-11 HKT
發佈時間：01:30 2026-06-11 HKT

大多參戰馬昨朝出跳，相對在內圈出試馬較少，卻不乏勇馬，現報導如下。

「包裝福星」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現馬身又靚，喼到勇態冇走樣。「錶之極光」副練踱一圈，大圈出跳比較內斂，內圈踱步則神態活躍，力度未減半分，身壯毛色潤澤。

「超勁赤兔」助手踱一圈，慣性有點搶口，但展現朝氣神采奕奕，步順輕巧有力，外觀省鏡勇不可擋。「三寶進財」助手踱一圈，快慢由人表現乖巧，馬身收靚實淨，走勢硬朗步挺開揚，傷癒操足對辦。

文明戰士勇態洋溢

「文明戰士」步伐穩健力度足夠，馬身更壯更札實。
「文明戰士」步伐穩健力度足夠，馬身更壯更札實。

「鼓浪好友」助手踱一圈，馬身仍見粗壯，翻步急密有力，神情專注火氣又好，正值勇境毫無疲態。「文明戰士」助手踱一圈，愈來愈放鬆，步伐穩健力度足夠，馬身更壯更札實，朝氣勃勃勇態洋溢。

「你知我寶」助手踱一圈，擔高頭走好神氣，落腳輕巧富彈力，肌肉結實展現線條，進步愈來愈好。「百勝威龍」助手踱一圈，唔急唔搶，口勁完全收斂，力度繼續增強，馬身收靚夠結實，更勝上回。

「文武全能」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，脾氣有明顯改善，馬身實淨毛色悅目，比前進步已在勇境。「安可」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕爽力度充足，馬身夠壯健無瘦，火力保持上佳水準。

謝鋒

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