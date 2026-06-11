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晨光追擊│「華麗再贏」弗到震

晨操動態
更新時間：01:15 2026-06-11 HKT
發佈時間：01:15 2026-06-11 HKT

賽事在周六上演，因此不少參戰馬於昨朝試跑，勇馬比比皆是，現將操練報導過程如下。

「浪漫老撾」拍「天蓬貓」跳兩段，同樣助手，前駒戴頭罩及面箍，含枚俯首，落腳穩力貫注，完全唔似老馬，後駒戴眼罩及頭罩，走勢甚爽步順暢，身靚展現線條美，蓄勢待發。

「齊歡最樂」戴頭罩由助手跳兩段，長途馬向來有少少懶，論態保持有餘，身輕力充裕。「華麗再贏」戴頭罩由潘頓跳兩段，鬆韁刻意快開，健步如飛出腳凶狠，神采飛揚弗到震。

「確好勁」戴頭罩由梁家俊跳兩段，急口馬收斂不少，步挺力度不俗，外觀亦好駟正。「爆熱」戴眼罩由助手跳兩段，依舊生猛火氣好，馬身壯毛色靚，抖夠操足仍勇。

「勁沙塵」戴頭罩由副練跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，精神爽利，雙目炯炯有神。「潮州高球」戴頭罩由班德禮跳兩段，規矩得多，無再岳頭岳腦，力度亦明顯增強。

逍遙人生譽滿欄邊

「逍遙人生」大步順走力度充沛，馬身實淨毛色潤澤。
「逍遙人生」大步順走力度充沛，馬身實淨毛色潤澤。

「逍遙人生」希威森跳三段，大步順走力度充沛，馬身實淨毛色潤澤，譽滿欄邊。「起舞奜奜」戴頭罩由布浩榮跳兩段，俯首情緒集中，勁度充裕步輕巧，勇態未見低落。

「綠野飛馳」戴眼罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤觀感極佳。「大回報」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，神態活躍好吸引。

「超開心」戴頭罩由潘頓跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，樣子威風凜凜，弗到不得了。「熾烈神駒」戴頭罩由潘頓跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁身又夠壯，氣勢保持。

「量子猴王」助手跳兩段，尚算聽話慢跳無問題，愈見輕身勁力提升，進度理想。

兆文

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