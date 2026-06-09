內圈捕影│「高高至高」進度理想

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報導如下。

「開心三多」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚有條線美，雙目炯炯有神，充滿朝氣一直見好。「高高至高」助手踱一圈，極之收斂接受操控，馬身收得壯，神色吸引力度一課課增強，進度理想。

「風火猴王」助手踱一圈，表現極放鬆，汗濕唔多神態專注，馬身收壯力度充足，轉倉操足大有進展。「凝聚美麗」助手踱一圈，毛色立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，長期呈勇毫無疲態。

「上浦福旺」助手踱一圈，馬身嬌嫡嫡動作靈活，毛色油潤烏卒卒，走來神態軒昂，愈贏愈有氣勢。「風采人生」助手踱兩圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，勝後有進無退。

「川河耀駒」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，馬身札實毛色靚，朝氣勃勃保持進度。「粵港資駒」助手踱一圈，依然身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，抖夠操足仍勇。

凡凡有餘長期呈勇

「凡凡有餘」神態集中力度未減，雙目有神身靚步爽。

「馬達」助手踱一圈，馬身更見粗壯，翻步急密有力，神情專注毛色立立令，光芒四射，勝後再進一步。「凡凡有餘」助手踱一圈，從容完成整個過程，神態集中力度未減，雙目有神身靚步爽，長期呈勇。

謝鋒