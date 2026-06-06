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沙田早晨│「愛心波」「飛來閃耀」出擊

晨操動態
更新時間：15:45 2026-06-06 HKT
發佈時間：15:45 2026-06-06 HKT

上次日賽，賽前一日有兩匹「嘉應」系馬到大圈考驗，包括「嘉應奇兵」和「嘉應耀昇」，兩駒均在大圈慢試，結果大家都知道了，兩駒均可順利贏馬，所以今朝賀廄又派出「愛心波」和「飛來閃耀」到大圈出試，絕對有看好必要，況且兩駒同樣找來騎師主試。

韋達閘口等龍城強將

「龍城強將」今朝加課之後，韋達少有地到馬房閘口等馬。
「龍城強將」今朝加課之後，韋達少有地到馬房閘口等馬。

韋達季中一度遇低潮，可幸很快已贏番馬，不過目前二十三W仍偏少，相信季尾仍有一波攻勢，今次最要留意「龍城強將」，復出後跑過兩次漸復水準，今仗突然易配田泰安，人馬早年合作曾取兩次亞軍，睇埋今朝加課之後，韋達少有地到馬房閘口等馬，值得看好。

天天更好全哥跟出入

今朝「天天更好」課前課後羅富全都現身機坪主持大局。
今朝「天天更好」課前課後羅富全都現身機坪主持大局。

「天天更好」季初主攻田草千四，經常接近卻乏威脅，但自從回師千二終於大爆發，對上五戰同程累積一冠兩亞兩殿，全入前四名，屬最佳出路，而最近三仗起用巴度，名次非冠即亞，人馬更非常合拍，至於此馬今朝亦極具睇頭，因為課前課後羅富全都現身機坪主持大局。

超輕鬆輝哥匆落隧道

「超輕鬆」今朝操練後姚本輝落隧道底接馬。
「超輕鬆」今朝操練後姚本輝落隧道底接馬。

「超輕鬆」一月才開始上戰陣，至今只跑了五次，體力固然無問題，而且愈戰愈勇，前仗跑獲季軍只負於「首飾天空」個多馬位，上仗更進一步入Q只不敵「臻至辰」，反覆試準後捲土重來，今戰贏馬機會甚高，而今朝操練後姚本輝落隧道底接馬，動態更肉緊到爆。

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