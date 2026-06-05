沙田早晨│霍宏聲作「精明選擇」

昨朝最早出現的外籍騎師，就係南非好手霍宏聲，五點二十五分現身，首匹出試馬係廖廄「鑽飾閃耀」，之後為伍廄一對參戰馬出試，先試「精明選擇」，再跳「綠色鐵驥」。不過，騎者對待兩駒態度有唔同，為「精明選擇」出跳後，即停下腳步細心仄馬，替「綠色鐵驥」出試後卻無此動靜，似乎心中有馬。

「志醒大將」騎練密斟

剛周三方嘉柏贏兩W，沈集成同廖康銘則各有一W進帳；單從昨朝動靜，以沈集成最積極，一再現身機坪及烽火台督操，尤其對耙地前出跳的一批馬更為着緊，包括今次參戰的「志醒大將」和「鴻圖大展」，課後成哥更捉住前駒鞍上人艾兆禮傾了頗長時間。

「團結勇士」露手影

雖然距離煞科尚有個多月，鄭俊偉只需多取一W便畢業，但為免夜長夢多，相信佢都想盡快贏夠數。今次賽事，鄭廄來勢洶洶，派出不少餐士馬上陣，包括季內三W馬「團結勇士」；昨朝試跑也充滿搏殺動靜，米高哥企在欄邊睇實此馬出試，副練梁明偉則用手機拍低過程。