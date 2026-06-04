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晨光追擊│「龍城強將」神態對辦

晨操動態
更新時間：01:15 2026-06-05 HKT
發佈時間：01:15 2026-06-04 HKT

大多馬匹留待今朝試跑，昨朝出跳馬並非太多，場面較冷清，現將操練報導過程如下。

「午夜快車」助手跳兩段，毛色悅目透光澤，身壯肌肉展現，步爽充滿彈力。「電子騰飛」戴頭罩由布浩榮泥閘跳一段，跳來似模似樣，身輕步挺有活力，確認進度轉好。

「龍城強將」助手跳一段，戴鼻箍，試來不徐不疾，馬身粗壯毛色悅目，步挺神態對辦。「喜行」戴頭罩由助手跳一段，神態活潑展現暗火，近況理想。

「悠悠乾坤」戴頭罩由希威森跳兩段，展步順暢力度不弱，毛色油潤展現光澤，仍勇未見低落。「勁駿騰飛」戴頭罩由楊明綸跳兩段，比前淡定得多，唔再搶口，力度更不斷增強，愈見吸引。

發財金戈衝刺強勁

「發財金戈」過終點後繼續想衝，前所未見吸引。
「發財金戈」過終點後繼續想衝，前所未見吸引。

「開心宇宙」戴眼罩及頭罩由助手拍「永勝金駒」跳兩段，全程佔取上風，走勢硬淨勁度未減，喼到身壯依然省鏡。「發財金戈」戴眼罩由何澤堯拍「隼風雲」跳兩段，直路推騎快開，衝刺強勁之餘，過終點後繼續想衝，前所未見吸引。

「星光大道」霍宏聲跳一段，步幅開得好闊又夠急勁，精神爽利，火力比前再增強。「威利金箭」戴頭罩由田泰安拍「天馬行雲」跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁身又夠壯，容光煥發銳不可擋。

「巴基之勝」助手跳兩段，力度未減半分，身喼得靚，抖夠操足仍在上佳水準。「三甲之星」戴頭罩由田泰安跳兩段，走勢順暢表現淡定，出腳輕巧俐落力度又夠，不斷轉好。

「金津寶駒」戴頭罩由黃寶妮跳兩段，力度好普通，出腳欠爽勁，慢熱依然故我。「勝兄弟」戴頭罩由巴度跳三段，馬身仲係肥肥哋，毛色亦唔靚，神態平淡進度未得。

兆文
 

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