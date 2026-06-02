沙田早晨│「翠湖烈風」照辦煮碗

剛周日「嘉應奇兵」同「嘉應耀昇」齊齊取勝，原來這兩匹賀廄馬賽前都曾到大圈考驗後，再安排一課踱步；今戰出爭第二場的賀廄「翠湖烈風」，今朝操練可謂照辦煮碗，先在大圈快跳一段，然後在飛機場踱步，睇部署絕對有心出擊，況且論馬在五班出戰亦佔有優勢。

石哥跟實領袖勁力

「領袖勁力」今朝出踱前後，見徐雨石近距離跟實此馬，重視到極。

徐雨石近期夜賽贏「星火燎原」同「本能」，表現夠晒搶鏡，一方面為馬主交代，另一方面又為自己贏取獎金。今戰石廄派五駒出戰，當中最要留意「領袖勁力」，一來上仗跑第四有進步，二來今朝出踱前後，見石哥近距離跟實此馬，重視到極。

方仔親接富裕君子

今朝「富裕君子」課後方嘉柏聯同兒子齊齊趕到機坪接馬，錫到佢燶。

方廄向來喜安排戰駒賽前踱步，但「富裕君子」周一仍獲安排出跳，工夫狠辣，未似收夠籌；今次回師谷戰一哩，排一檔當然形勢大好。今朝「富裕君子」加課出踱亦成為焦點，因為課後方嘉柏聯同兒子齊齊趕到機坪接馬，錫到佢燶。

