沙田早晨│「電源之駒」阿廖親身試

今季一直領先的廖康銘，最近雖然表現較沉寂，但不代表會袖手旁觀，剛戰再度展開攻勢成功起孖，看今次賽事出馬既多又惡，大有機會延續勝纜，「穿甲金鷹」、「星之願」等惡馬固然要留意，甚至「電源之駒」亦未許輕視，因為今朝親身試跑，也是他的唯一親操馬。

星辰千帥賀賢唔肯坐

今朝「星辰千帥」出跳，賀賢緊張到企起身督操。

剛戰上演客家賽馬日，「嘉應」系掌舵人梁錫光身為贊助機構高層，旗下戰駒也強勢出擊，結果「嘉應耀昇」和「嘉應奇兵」順利建功，練馬師賀賢自然應記一功，今朝練者一早現身烽火台二樓，不久後「星辰千帥」出跳，賀賢更緊張到企起身督操，這個舉動相當少見。

戰寶阿游唔笑變嚴肅

「戰寶」今朝出跳期間游達榮變得無比認真，收起笑容表情嚴肅。

游達榮開倉第二季，成績尚算平穩，最重要終於「成就解鎖」，剛戰捧走獅子山錦標，首度在港勝出級際賽，人逢喜事精神爽，練者今朝心情大好，逢人講早晨並且笑容滿面，但當「戰寶」出跳期間變得無比認真，收起笑容表情嚴肅，課後更走埋落隧道底接馬。

榮駿大道潘頓超愛錫

今朝潘頓六點零五分到場立即出試「榮駿大道」，課後並到烽火台揾葉楚航傾談。

潘頓終贏到在港第二千W，同時取得連贏十八日佳績，今次繼續有一大批惡馬，再添進帳當然輕而易舉，而講到佢最重視就係「榮駿大道」，一如上仗賽前的落力為馬匹主課，今朝試跑唔例外，六點零五分到場立即出試，課後並到烽火台揾葉楚航傾談，動態積極。

小皇爺航哥拍低過程

「小皇爺」今朝課前葉楚航走出跑道口向周俊樂教路，出跳時更用手機拍低過程。

講開葉廄馬，亦要留意「小皇爺」，今朝大約六點五十五分出跳，交由周俊樂親試，課前葉楚航走出跑道口向樂仔教路，出跳時除了金晴火眼睇實，更用手機拍低過程，動態肉緊，計馬減分已多，近況亦理想，加上樂仔手風大順，剛戰再添進帳贏級際賽，值得看好。

展雄志森仔小心翼翼

今朝希威森親試「展雄志」，馬匹試來放鬆淡定大有進展。

要數今朝最積極的騎師，希威森一定當之無愧，早於五點零四分已現身試游廄「幸運多彩」，全朝操馬多匹，但要去到七點鐘才試第一匹有程馬「展雄志」，只見森仔當時小心翼翼，而馬匹亦試來放鬆淡定，縱使戴住雙杆型口銜鐵都未有搶口，大有進展。