沙田早晨│「香港精神」騎練咬耳仔

剛周日跑遮打盃，「浪漫勇士」順利再贏兼榮膺長途三冠王，至於「數字天文」在梁家俊胯下一度給予「浪漫勇士」壓力，獲亞軍也演出醒神，今次第二場谷草二千二大長途，梁家俊出策同程兩捷馬「香港精神」值得看好，況且今朝試閘前，葉楚航一度捉住家俊咬耳仔。

巫廄兩駒練者又跟實

今朝「浪漫老撾」及「納百川」踱步巫偉傑跟到實，重視盡顯。

巫偉傑前季開倉取得二十場頭馬，到上季大躍進，頭馬升至四十W，今季巫廄繼續茁壯，跑到現時已贏出三十七W，有望打破上季頭馬紀錄，今次兩匹「浪漫老撾」及「納百川」均見評分有利及狀態回勇，周日試跑阿巫已跟到實，到今朝踱步一樣有此動靜，重視盡顯。

千杯敬典袁妹做替工

「千杯敬典」今朝操練指定袁幸堯幫手加課，課後姚本輝更落隧道底接馬。

「千杯敬典」一向季尾特佳，過去兩季共獲三W，首季五月十一日田草千二開齋，隔一仗六月中在谷草千二報捷，而上季於五月十四日又一次在谷草千二建功，更難得今朝操練顯露搏殺動靜，指定袁幸堯幫手加課，是唯一有此舉動的姚廄馬，課後姚本輝更落隧道底接馬。

石哥落手拖燭光晚餐

今朝「燭光晚餐」出操徐雨石跟出跟入，甚至落埋手拖馬。

雖然徐雨石季內早早已贏夠數達標，但既然已進入從練倒數第二季，亦無必要保留，因為下季縱使贏不夠數，練者最終亦須交還牌照，今次「燭光晚餐」回師三班強項路程，還要靚檔配合，自然值得看好，睇埋今朝出操石哥跟出跟入，甚至落埋手拖馬，追捧倍添信心。