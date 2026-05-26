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沙田早晨│蔡約翰為一對馬破例

晨操動態
更新時間：00:39 2026-05-26 HKT
發佈時間：00:39 2026-05-26 HKT

蔡約翰督操有個慣例，就是好少「落車」，長時期都會坐在單車上，就算落車都是站在地上督操，好少會坐公眾席坐位。不知何故，昨朝當「幸運同行」和「鄉村威龍」拍跳時，練者破例坐在公眾席上監督走勢，睇完之後若有所思，才施施然走去機坪接馬。

布文滿意葉廄雙雄

葉廄戰駒尚有「價值傳承」和「鑽得勝」，前駒昨朝接近六點鐘出跳，後駒十分鐘後出場，兩駒均由布文主試，葉楚航動態也大同小異，依舊出跳前向布文教路，課後又到機坪接馬；特別在兩人當時傾了頗長時間，布文更少有地展歡顏，似對兩駒進度好滿意。

「蓮冠皇」(圖) 及「星之願」有動靜
「蓮冠皇」(圖) 及「星之願」有動靜

「蓮冠皇」「星之願」有動靜

講開廖廄馬，五點半出跳的「蓮冠皇」同「星之願」亦極具睇頭，前駒希威森主試，也是佢昨朝首匹出試馬；後駒就由見習學員蔡仲謀考驗，當時阿廖緊張得很，課前親身護送這對馬到隧道口，跳後再次現身當地，並第一時間向兩位鞍上人追問走勢，鏡頭矚目。

「紅衣醒目」騎練好傾

「紅衣醒目」上季極速贏馬，本以為可扶搖直上，誰不知遲遲未能贏到第二W；羅富全已不斷變陣，上仗扳上千八效果頗出色，今次安排轉戰谷草一哩，能否變出彩虹要跑過至知；但昨朝交由田泰安出跳時，不論課前課後全哥都捉實安仔猛傾，非常積極。

 

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