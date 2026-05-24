內圈捕影│ 「逍遙騎士」新勝猶勇

大多周日參戰馬昨朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現摘錄如下。

「一世美麗」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，馬身靚有條線美，雙目炯炯有神，充滿朝氣佳態洋溢。

「冷娃」助手踱一圈，愈見收斂接受操控，韁口問題亦改善埋，毛色靚馬身壯，神采奕奕譽滿欄邊。

「健康愉快」助手踱一圈，擔高頭走極具朝氣，步順力雄火氣充裕，馬身壯且呈現條線美，老馬保養得宜。

「黃金騎士」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若，馬身靚力度充足，走勢爽朗有力，佳態保持有餘。

「仁仁有餘」助手踱兩圈，身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，操足而臨火旺神生。

「逍遙騎士」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現馬身又靚，新勝猶勇有進無退。

「包裝天王」助手踱兩圈，充滿了氣勢，神情專注目光如炬，身靚實淨全身肌肉，更加省鏡勇況十足。

「錶之浩瀚」助手踱一圈，大大步試得輕鬆，外觀靚身色俱吸引，步挺輕快貫注力強，單講狀態好弗。

「隋我同來」助手踱一圈，神情專注雙目有神，馬身結實毛色亦靚，步爽力度充足，今季最弗一次。

「神駒馬靈」助手踱一圈，步伐穩健力度未減，馬身靚有條線美，毛色油潤悅目，持續勇銳未見疲態。



謝鋒