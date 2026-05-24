沙田早晨│「志醒大將」成哥跟出入

練馬師榜沈集成仍領先，但多位練者步步進逼，誰是冠軍目前當然言之尚早，但起碼現階段都會保持進取。正如沈集成馬房，今戰大軍配合馬王「浪漫勇士」，且重用好拍檔麥道朗，擺明大舉出擊，其中「志醒大將」更要加倍留意，事關昨朝操練前後成哥都跟到實。

「天將龍駒」東東日日操

巫顯東剛戰憑「星火燎原」勝出今季第五W，對來季續牌相當大幫助。今戰東東繼續有徐雨石關照，除了為「駿皇逸」及「銳喜」執韁，仲會策「天將龍駒」角逐遮打盃。東東對於後駒無微不至，每朝操練都會親自包辦，昨朝唔例外，並成為少由騎師親試的參戰馬。

「觀萬物」阿巫眼到唔眨

昨朝「觀萬物」亦充滿搏殺動靜，因為當操練完畢，巫偉傑現機機坪口接馬，當時眼定定睇到唔眨眼。

「觀萬物」上仗入直路鞍上人打了幾鞭反應凌厲，以兩個馬位擊敗對手開齋。論實力於四班負輕磅必夠爭，加上潘頓今戰再度披甲，甚至超磅照樣出策，繼續看好理所當然。昨朝此馬亦充滿搏殺動靜，因為當操練完畢，巫偉傑現機機坪口接馬，當時眼定定睇到唔眨眼。

「日馳千里」袁妹有睇頭

今戰姚本輝交兩匹賽駒畀徒弟袁幸堯搏殺，分別是「日馳千里」和「駿毅快車」，兩匹戰馬在昨朝到內圈踱步。「日馳千里」更由袁妹親踱，練者在打點過程中盡顯緊張之情，欄邊檢視之餘再出烽火台督操，臨收操前亦見呢對師徒詳談，而以上動靜已一連兩朝出現。

