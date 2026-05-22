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沙田早晨│「冷娃」阿黎肉緊跟出入

晨操動態
更新時間：01:02 2026-05-22 HKT
發佈時間：01:02 2026-05-22 HKT

儘管天氣惡劣，奧爾民昨朝依然落力操馬，最矚目一匹當數「冷娃」。有兩個吸引之處，一是昨朝黎廄參戰馬大多一早出跳，此駒卻遲至近七時才考驗，或許幕後希望雨勢減細時才出試；二是黎昭昇好緊張，不論課前課後都現身機坪主持大局，課前並親托阿民上馬。

伍廄孖寶小妹一早試

黃寶妮是賀廄見習生，每朝都會落力操賀廄馬，就算為外線坐騎出試，大多做好賀廄工作，七點打後先至進行。然而昨朝一反常態，五點十五分先為伍廄「應龍飛影」出跳，跟手操埋「維港激流」，為何有以上安排不得而知？只見操後伍鵬志接馬時，捉住小妹密密斟。

周日出策「天將龍駒」(圖) 固然要留意，甚至「勁大威猛」也不可輕視，原因昨朝巫仔親身出試後，特意走去烽火台搵姚本輝匯報。
周日出策「天將龍駒」(圖) 固然要留意，甚至「勁大威猛」也不可輕視，原因昨朝巫仔親身出試後，特意走去烽火台搵姚本輝匯報。

「勁大威猛」巫仔搵輝哥

巫顯東剛戰爆「星火燎原」，取得近四個月來首場勝仗，也是繼二二年七月一日勝出「海豚星」後，再一次替徐雨石贏馬，手風轉順之下，周日出策「天將龍駒」固然要留意，甚至「勁大威猛」也不可輕視，原因昨朝巫仔親身出試後，特意走去烽火台搵姚本輝匯報。

「櫻花洒杯」阿禮多動靜

艾兆禮昨朝六點二十分就露面，當時並未立即操馬，而是先到烽火台搵呂健威，隨即坐低威哥身旁傾了一陣子。傾談過後就走到機坪上馬，策騎「櫻花洒杯」到大圈出跳，雖然雨勢頗大場地非常差，阿禮卻未有嫌棄，出試時小心翼翼，課後落馬摸馬頭鼓勵，充滿睇頭。

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