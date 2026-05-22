晨光追擊│ 「大回報」當銳再進

一如平日的周四晨課，昨朝出跳馬相當踴躍，當中不乏周日參戰分子及勇馬，現摘錄如下。

「櫻花酒杯」艾兆禮按住輕鬆跳兩段，力度好夠，毛色悅目立立靚，狀態大勇。「大回報」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，不再搶口乃好現象，落腳輕快有彈力，當銳馬有進無退。

「巧眼光」助手跳兩段，一直豎尾但神情專注，大馬不重身，觀感不俗。

「錶之浩瀚」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，快慢由人更規矩，力度保持有餘，外觀又四正，保持勇態。

「福聚」戴眼罩及頭罩由布浩榮跳兩段，全程搶走甚生猛，出腳順暢無亂，今課表現討好。「豐功偉績」戴頭罩由助手跳兩段，力度好番好多，身色皆靚，狀態去番最佳時候。

「維港激流」戴頭罩由黃寶妮拍「幸運大夫」跳兩段，前駒慢慢追上好反應，細馬身脹卜卜，狀態無走樣。

「馬上盈」戴頭罩由助手跳兩段，搶住走火氣旺盛，馬身脹卜卜，毛色立靚，狀態在水準已上。

「馬上盈」戴頭罩由助手跳兩段，搶住走火氣旺盛，馬身脹卜卜，毛色立靚，狀態在水準已上。

「超勁赤兔」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，急口馬要小心操控，力度保持有餘，走勢爽勁。「雙星報喜」戴頭罩由周俊樂跳兩段，無之前咁懶，走勢硬朗有力，觀感勝前。

「高感」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，馬身已壯毛色潤澤，神態非差傷癒對辦。「閃耀天河」戴頭罩由周俊樂跳三段，不轉腳並岳頭，似乎不太喜歡濕慢場地，但馬身喼得靚，作戰水準以上。

「嵐臣」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，神情專注出腳爽勁俐落，身壯色潤上佳水準。「冷娃」奧爾民跳一段，神態專注火力俱備，身壯肌肉展現，開步爽充滿彈力，狀態勇銳無比。

「包裝天王」戴頭罩由潘頓草地跳兩段，落腳整齊有力，馬身更實淨，朝氣勃勃態在勇境。「凌登」戴頭罩由助手草地跳兩段，步穩力足火氣不差，毛色有光澤，傷癒狀態對辦。

兆文