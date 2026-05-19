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沙田早晨│雷神親身為兩駒出試

晨操動態
更新時間：15:45 2026-05-19 HKT
發佈時間：15:45 2026-05-19 HKT

今朝有四匹方廄參戰馬到大圈出試，包括「有情有義」、「滿心星」、「星運少爵」及「日日賞」，其中前兩駒更由主帥莫雷拉親試，而上述四駒出試時方嘉柏一直在欄邊睇到實，方廄近期成績一般且連番拚失，今次回師主場谷草出戰，這批馬絕對要有睇高一線必要。

小磁怪綠色鐵蹄特別

「小磁怪」
「小磁怪」
「綠色鐵蹄」
「綠色鐵蹄」

除了方廄四駒，今朝尚有兩匹參戰馬到大圈加課，分別是巫廄「小磁怪」和伍廄「綠色鐵蹄」，要留意這兩個倉口之馬進行踱步必到內圈進行，突然安排到大圈出試顯得極不尋常，況且巫偉傑同伍鵬志剛戰均有馬贏手風不俗，再加上兩駒均是大冷門，絕對值得一博。

暴風一族桂神搵阿澤

「暴風一族」今朝試閘前桂福特一度捉住何澤堯傾談。
「暴風一族」今朝試閘前桂福特一度捉住何澤堯傾談。

「暴風一族」近三仗表現一般，主要是近兩仗跑沒有根據的千四米，擺明志不在此，今仗終於跑番千二米，尚要轉戰谷草對手較弱，更有睇頭換上鬥志好的華將何澤堯操刀，再看今朝試閘前桂福特一度捉住澤仔傾談，動態肉緊不已，更肯定此匹桂廄馬必有攻堅之意。

馭跑得阿廖心急接馬

今朝「馭跑得」到內圈出試後廖康銘特到機坪接馬，隨後並跟入馬房。
今朝「馭跑得」到內圈出試後廖康銘特到機坪接馬，隨後並跟入馬房。

「馭跑得」其實在港首仗廖康銘已安排在谷草上陣，可惜當晚衝閘退出，之後三戰跑田草出擊卻不入三甲，今次終於回師跑馬地，賽前刻意安排由布浩榮試谷草大閘，全程領放拉士騎落仲有，至於今朝此馬到內圈出試後廖康銘特到機坪接馬，隨後並跟入馬房，鏡頭矚目。

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