內圈捕影│「信心星」充滿霸氣

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「信心星」助手踱兩圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿霸氣，長期呈勇現鋒芒。「踏雪尋梅」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，火力保持旺盛，愈贏愈勁有氣勢。

「知道穩勝」助手踱兩圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，持續態勇神態威武。「鴻圖新星」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身實淨全身肌肉，神態活躍火氣旺盛，近況極之出色。

「烈焰光芒」助手踱一圈，步姿爽朗有彈力，毛色充滿光澤，馬身愈收愈靚，狀態既好且不斷進步。「喵喵怪」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退長期呈勇。

「暴風之子」助手踱兩圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣既好展現活力，新勝保持勇健。「本領非凡」助手踱一圈，雙目有神朝氣勃勃，馬身保持粗壯，毛水鮮明潤澤，勇況未減體力充裕。

多利神駒勁度足夠

「多利神駒」成身肌肉充滿條線美，狀態一直見好。

「鼓浪高升」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，力度充沛神采奕奕，上佳水準展現朝氣。「多利神駒」助手踱兩圈，馬身好粗壯，成身肌肉充滿條線美，步伐硬朗勁度足夠，狀態一直見好。

謝鋒