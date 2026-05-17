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沙田早晨│梁家俊親試羅廄雙雄

晨操動態
更新時間：19:45 2026-05-17 HKT
發佈時間：19:30 2026-05-17 HKT

梁家俊一向較少出現周日晨課，但今朝卻現身，並替兩匹羅廄參戰馬出跳，分別為「至尊瑰寶」和「越駿齊歡」，盡顯其重視程度，而且課前課後都同羅富全密密斟。

再看「至尊瑰寶」周三終於重返首本路程谷草千二；「越駿齊歡」上仗則在谷草一哩追入殿軍，明顯進步不少，兩駒可睇高一線。

希威森緊張明月清風

今朝「明月清風」出試後，希威森約埋廖康銘入馬房，似乎有大計要商討。
今朝「明月清風」出試後，希威森約埋廖康銘入馬房，似乎有大計要商討。

講開今朝現身騎師，尚有一位希威森，近期周日晨課森仔不時出現，原本動態不算特別，矚目在他今朝只操一駒，且並非近況出色或者高班賽駒，而是五戰全敗的廖廄馬「明月清風」。

而森仔替「明月清風」出試後，更約埋廖康銘入馬房，似乎有大計要商討，此駒今戰必須吼實。
 

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