內圈捕影│「美麗登場」神閒氣定

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報道如下。

「美麗登場」助手踱一圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身愈收愈靚，態勇且不斷進步。「烈焰光芒」助手踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身更壯毛色又靚，且力度再增強，前所未見吸引。

「紫辰之星」助手踱一圈，愈來愈放鬆，汗濕唔多，神情集中目光銳利，馬身收實，保持上佳進度。「比特星」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度充裕，操足極之省鏡。

星辰千帥正值勇境

「星辰千帥」走勢暢順輕描淡寫，神采奕奕展現朝氣。

「星辰千帥」助手踱一圈，走勢暢順輕描淡寫，身壯步挺力度又夠，神采奕奕展現朝氣，正值勇境。「顏色之皇」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火展現，馬身依然壯碩，一直吸引無走樣。

「隨緣得勝」助手踱一圈，馬身壯到不得了，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，佳態保持有餘。「知道穩勝」助手踱一圈，細細隻但身夠扎實，步伐穩健力度充沛，神態活躍暗火展現，持續態勇。

「有情有義」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身好靚全身肌肉，火氣有增無減，持續態勇鋒芒畢露。「決一劍」助手踱一圈，步姿爽朗有彈力，毛色復現光澤，神色亦轉好，馬身夠實淨，大有轉機。

謝鋒