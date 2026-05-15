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沙田早晨│「歷勝」森仔早到好積極

晨操動態
更新時間：00:20 2026-05-15 HKT
發佈時間：00:20 2026-05-15 HKT

早前遇上小低潮的希威森，剛周六打破悶局之後，前晚又有頭馬進帳。人逢喜事精神爽，昨朝操馬分外積極，早於五點〇五分就出現，比起其他好手寧舍早到好多，也因此當時為「歷勝」出跳成為焦點，尤其當時森仔小心翼翼考驗之餘，之後耙地並到烽火台搵呂健威密斟。

「巴閉精」潘頓笑容滿面

講開呂廄馬，亦要留意「巴閉精」，昨朝五點四十五分出跳，是潘頓的第二匹出試馬。五點四十分現身的他，首匹出跳馬是「浪漫戰神」，回說「巴閉精」，今課出跳時好放鬆好淡定，成熟程度大增，似乎潘頓亦好滿意，之後同威哥傾談時多次展現笑容，過程極具睇頭。

「亨驥」航哥課後急接馬
「亨驥」航哥課後急接馬

「亨驥」航哥課後急接馬

葉楚航雖已贏夠數上岸，不過沒有放軟手腳跡象，且看今次報名馬多達十一匹，可惜最後只有六駒列正選，而呢六匹馬中最有餐士係「亨驥」，已證明三班夠贏有餘，今次更吼準折組遇弱手形勢大好，至於昨朝試跑航哥跟出跟入，課後甚至罕見到機坪接馬，緊張到痹。

「鋁神」阿廖阿民傾大計

雖然不及希威森早到，但比起平日晨課，不少騎師昨朝都早了到場，佼佼者有奧爾民，五點半已經露面，全朝操馬多匹相當落力，首匹出跳馬「鋁神」更是焦點，一來阿民成日操住此馬，簡直當仔咁湊；二來是操後廖康銘第一時間趕去機坪接馬，捉住阿民密斟大計。

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