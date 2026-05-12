沙田早晨│「昭易搵」雷神親身考驗

今朝好多參戰馬到大圈出試，單係方廄就有四匹，包括「昭易搵」、「平凡騎士」、「鈦易搵」及「大千氣象」，其中前駒更由主帥莫雷拉親試，而方嘉柏亦好緊張，上述四駒出試時全程在欄邊睇實一舉一動，操練之後走去機坪迎接，動態積極，擺明今戰大舉搏殺。

游廄孖寶大圈試少見

「正義波」和「騰龍踏雪」今朝到大圈輕舒步頭，游達榮不論課前課後均現身機坪主持大局。

大圈加課尚有兩駒，此乃「正義波」和「騰龍踏雪」，游廄馬加課踱步多在內圈進行，此對馬突然到大圈輕舒步頭，備戰手法相當特別，除了以上動靜，游達榮也非常肉緊，不論課前課後均現身機坪主持大局，再看這對馬同樣分頭十足可博性高，絕對值得兼顧及之。

非惟僥倖輝哥落隧道

今朝「非惟僥倖」操練後姚本輝趕落隧道底接馬，鏡頭矚目放心追捧。

「非惟僥倖」上仗出爭田草千八，早段步速相當快，因此前四名馬匹全為後追，當中更有三駒係由雙位數追上，而「非惟僥倖」能夠跟前得第五名，表現已不失禮，今次回師一戰即勝的谷中一哩路合進取，睇埋今朝操練後姚本輝趕落隧道底接馬，鏡頭矚目放心追捧。

阿巫緊張一對四班馬

「博愛先鋒」及「幸運愉快」今朝到內圈出試之後，巫偉傑走去機坪隧道口等馬表現積極。

巫偉傑近期殺得性起，剛戰憑「肥仔精神」及「一舖掂晒」起孖，今期大軍壓境派出八駒列陣，且參戰馬份量十足，睇高一線理所當然，尤其同樣列陣四班千二的「博愛先鋒」及「幸運愉快」是信心之選，事關今朝到內圈出試之後，練者走去機坪隧道口等馬表現積極。