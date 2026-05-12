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內圈捕影│「常常感恩」神色活躍

晨操動態
更新時間：15:15 2026-05-12 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-12 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「常常感恩」助手踱一圈，過步爽力度貫注，神色活躍，毛色有光澤，火氣亦唔錯，觀感不遜贏馬時。「輕功猛男」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，外觀駟正身壯色潤，具備爭勝水準。

「浪漫鬥士」助手踱一圈，細細隻身札實，愈見專注表現淡定，落腳輕快有彈力，極速入局進度出色。「翠湖烈風」助手踱一圈，全程擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，身又夠壯，態勇體力充沛。

「香港神駒」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退精力旺盛。「祥勝將軍」副練踱一圈，充滿了氣勢，雙耳烱烱目光銳利，馬身靚到無挑剔，愈戰愈勇鋒芒畢露。

關鍵所在有火有力

「關鍵所在」走勢硬朗神態甚佳，近況極之勇銳。
「關鍵所在」走勢硬朗神態甚佳，近況極之勇銳。

「良駒好友」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，神色活躍火氣保持，論態一直省鏡。「關鍵所在」助手踱一圈，走勢硬朗神態甚佳，有火有力朝氣勃勃，馬身壯到不得了，近況極之勇銳。

「喜蓮勇感」助手踱一圈，大大步走過，步挺爽勁貫注力強，目光銳利火氣不弱，神采奕奕及時回勇。「福星小子」助手踱一圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺開揚並展現暗火，比起前時更弗。

謝鋒

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