沙田早晨│「勁好運」阿廖親身考驗

剛戰頭四位練馬師都未有進帳，換言之廖康銘仍以五十二W領前，看今次出馬多達八匹聲勢浩大，大有機會繼續保住榜首位置，餐士馬「祥勝將軍」固然要捧場，半冷門「勁好運」亦未許掉以輕心，皆因阿廖好緊張佢，今朝親身主持試跑，更成為佢唯一的親操馬。

戰寶阿游有特別動靜

「戰寶」今朝出跳後游達榮特意走去牠身旁，繼而不斷望住馬匹。

游廄有三匹參戰馬今朝好早出跳，包括「戰寶」、「正義波」及「騰龍踏雪」，當時游達榮一貫緊張，課前跟住牠們出場，期間更逐一向三位鞍上人教路，到了出跳後佢又走去隧道口接馬，至特別特意走去「戰寶」身旁，繼而不斷望住馬匹，另外兩駒卻未獲以上待遇。

勁速威龍輕騎反應好

今朝「勁速威龍」出跳薛順強輕輕推騎交出好反應，而呂健威當時睇到實及親自打錶計時。

「勁速威龍」雖則谷草一哩未贏過，但谷草千八四戰取得三勝佳績，加上田草千六又贏過，甚至上仗田草千四亦上名，照計出爭谷草一哩必合適，況且今朝出跳極具睇頭，交由副練薛順強考驗之餘，仲要輕輕推騎並交出好反應，而呂健威當時睇到實及親自打錶計時。

潘頓錫勁進駒龍又生

潘頓今朝親試「勁進駒」和「龍又生」，之後走去烽火台揾呂健威傾談。

講開呂廄馬，亦要留意「勁進駒」和「龍又生」，今朝五點五十分前駒首先出場，是潘頓的首匹出試馬，十分鐘後試埋「龍又生」，兩駒同樣交出好走勢，有火有力充滿好感，到了之後耙地時段，潘頓走去烽火台揾呂健威傾談，而以上動靜，上次賽前排位朝亦有出現。

追風潘頓人馬好合拍

今朝潘頓出跳「追風」，表現快慢由人，再無頭岳岳並搶口問題。

潘頓除了試呂廄雙雄，六點十五分出跳的「追風」亦是焦點，此馬近期一再戴上面箍出試，起初有點不習慣，不時頭岳岳並搶口，或許習慣了，亦可能潘頓韁繩好，今課再無以上問題，表現快慢由人，事實上潘頓同「追風」好夾檔，騎三次贏三次，配其他騎師未贏過。

風雲丁仔緊張跟入倉

「風雲」今朝出操之後丁冠豪走去接馬，甚至跟埋返馬房相當肉緊。

隨着葉楚航剛戰起孖成功上岸，目前只剩下丁冠豪和鄭俊偉未畢業，同樣只差一W，照計合格應該唔難，但為免夜長夢多，愈早贏夠數當然最好，正如丁仔今次匹「風雲」就來勢洶洶，減夠分上仗拚入三甲，而今朝出操之後佢走去接馬，甚至跟埋返馬房相當肉緊。