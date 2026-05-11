晨光追擊│「祥勝將軍」佳態洋溢

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「祥勝將軍」戴頭罩由副練跳三段，走勢甚爽步闊力勁，馬身靚展現線條美，佳態洋溢。「友贏威馳」戴頭罩由助手跳三段，比過往淡定且馬身乾爽，神采奕奕步順輕快。

「魅力知福」戴頭罩由助手跳兩段，仲有啲論盡，然而力度幾好，有點進展。「大千氣象」戴頭罩由助手跳三段，神情專注步順開揚，馬身喼得靚上落不大。

「正義波」助手跳兩段，戴面箍，大舊飯唔論盡，力度明顯增強，有點進展。「戰寶」戴頭罩由助手跳兩段，扣住跳得慢，神態活躍現暗火，力度亦不弱。

「駟跑得」戴頭罩由助手跳兩段，年紀雖老，一樣表現精神奕奕，走勢硬朗有力。「勁速威龍」副練跳兩段，一畀即有衝刺凌厲，走勢硬朗有力，外觀又靚身壯健。

「龍又生」戴眼罩及頭罩由潘頓跳兩段，翻步寬闊開揚，灰馬身粗壯，相當省鏡。「福進」戴頭罩由莫雷拉跳三段，韁口敏感小心翼翼操控，毛色油潤，出腳整齊順暢。

勁進駒勁度未減

「勁進駒」四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。

「棒棒糖」助手跳三段，神態專注火力俱備，步穩力充裕，仍在勇境無走樣。「勁進駒」戴頭罩由潘頓跳兩段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。

「祥勝力駒」副練跳三段，輕描淡寫完成，神態活潑火力未減，勇態保持有餘。「追風」潘頓跳兩段，戴頭罩及面箍，清風送爽完成，火猛力足毛色悅目，重拾勇態。

「人和家興」戴頭罩由班德禮跳一段，跳來似樣似樣，身輕步挺有活力，老當益壯。「上浦福旺」戴頭罩由助手草地跳兩段，表現淡定試得好，走勢甚爽步順暢，馬身靚現線條。

「香港神駒」戴頭罩由助手草地跳兩段，豎尾指定動作，步爽雙目有神，身壯好實淨。

兆文