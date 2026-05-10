Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「浪漫鬥士」進度出色

晨操動態
更新時間：15:17 2026-05-10 HKT
發佈時間：15:17 2026-05-10 HKT

今朝出跳的參戰馬並非太多，幸好弗馬尚算不少，周日晨課當然無騎師到場，現將操練報導過程如下。

「威威父子」戴頭罩由助手跳兩段，聚精會神步挺爽勁，火氣有增無減，馬身實淨，弗到爆。「浪漫鬥士」戴頭罩由助手跳兩段，再無稚嫩感，更見專注步順開揚，細馬身壯有肌肉，進度出色。

「奔放」助手跳兩段，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，多跑下毫無疲態，長期勇銳。「馬達」戴眼罩由助手跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，試來精神爽利，神態活潑正值勇境。

「睿智多寶」拍「騰龍四海」跳一段，同樣助手，前駒步幅開得好闊，且比前更淡定快慢由人，神采飛揚好吸引，後駒平穩走過而已，火力欠充裕，久沉無起色。「浪漫老撾」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，完全唔似老馬，主動搶走火氣極佳，馬身又夠實淨，保養出色。

「翠兒威威」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，從容不迫走過，落腳既輕又有彈力，朝氣勃勃，勇態未減。「爆竹」戴頭罩由助手跳兩段，肯轉腳且動作順暢，力度更提升不少，確認已踏上正軌。

瑪瑙走勢俐落

「瑪瑙」按住輕鬆走過，喼到身壯仍具好感。
「瑪瑙」按住輕鬆走過，喼到身壯仍具好感。

「瑪瑙」戴頭罩由助手跳兩段，按住輕鬆走過，走勢俐落力度好夠，喼到身壯仍具好感。「驕陽雄心」戴頭罩由助手跳兩段，韁口敏感小心翼翼操控，毛色油潤身壯健，走勢爽勁觀感好。

「美麗邂逅」戴頭罩由助手跳兩段，要用暗力拉實，老馬有火絕對好事，馬身又夠實淨。「幸運愉快」戴頭罩由助手跳兩段，動作瀟灑展步俐落，神態暢旺火力充裕，且毛色悅目立立令。

「小霸王」戴眼罩由助手跳兩段，神色無咁淡，更有番啖火主動性強，久沉馬終於有轉機。

兆文

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
五桂山兇殺案│野戰迷食差價惹不滿 遭戰友誘上山割頸殺害
五桂山兇殺案│野戰迷食差價惹不滿 遭戰友誘上山割頸殺害
突發
15小時前
港鐵惡婦阻後生女坐優先座 手腳齊出肉緊又推又扯 網民認出動手大媽紛大爆行蹤｜Juicy叮
港鐵惡婦阻後生女坐優先座 手腳齊出肉緊又推又扯 網民認出動手大媽紛大爆行蹤｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
影視圈
6小時前
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
影視圈
23小時前
30出頭夫婦擁500萬 深信「4%法則」提早退休 專家：數學上可行 「醫療及通脹急升成最大隱憂」
30出頭夫婦擁500萬 深信「4%法則」提早退休 專家：數學上可行 「醫療及通脹急升成最大隱憂」
投資理財
9小時前
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
生活百科
22小時前
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
影視圈
21小時前
港幣兌人民幣點先最著數？網民求教兌$5萬反被諷「唔使諗咁多」 附港幣換人民幣攻略
港幣兌人民幣點先最著數？網民求教兌$5萬反被諷「唔使諗咁多」 附港幣換人民幣攻略
生活百科
5小時前
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬 
投資理財
2026-05-09 06:00 HKT
65歲莫少聰金髮大眼撞樣羅志祥 顏值重回巔峰近況惹網民惋惜：唔吸毒一早係國際巨星
65歲莫少聰金髮大眼撞樣羅志祥 顏值重回巔峰近況惹網民惋惜：唔吸毒一早係國際巨星
影視圈
5小時前