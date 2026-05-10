晨光追擊│「浪漫鬥士」進度出色

今朝出跳的參戰馬並非太多，幸好弗馬尚算不少，周日晨課當然無騎師到場，現將操練報導過程如下。

「威威父子」戴頭罩由助手跳兩段，聚精會神步挺爽勁，火氣有增無減，馬身實淨，弗到爆。「浪漫鬥士」戴頭罩由助手跳兩段，再無稚嫩感，更見專注步順開揚，細馬身壯有肌肉，進度出色。

「奔放」助手跳兩段，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，多跑下毫無疲態，長期勇銳。「馬達」戴眼罩由助手跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，試來精神爽利，神態活潑正值勇境。

「睿智多寶」拍「騰龍四海」跳一段，同樣助手，前駒步幅開得好闊，且比前更淡定快慢由人，神采飛揚好吸引，後駒平穩走過而已，火力欠充裕，久沉無起色。「浪漫老撾」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，完全唔似老馬，主動搶走火氣極佳，馬身又夠實淨，保養出色。

「翠兒威威」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，從容不迫走過，落腳既輕又有彈力，朝氣勃勃，勇態未減。「爆竹」戴頭罩由助手跳兩段，肯轉腳且動作順暢，力度更提升不少，確認已踏上正軌。

瑪瑙走勢俐落

「瑪瑙」按住輕鬆走過，喼到身壯仍具好感。

「瑪瑙」戴頭罩由助手跳兩段，按住輕鬆走過，走勢俐落力度好夠，喼到身壯仍具好感。「驕陽雄心」戴頭罩由助手跳兩段，韁口敏感小心翼翼操控，毛色油潤身壯健，走勢爽勁觀感好。

「美麗邂逅」戴頭罩由助手跳兩段，要用暗力拉實，老馬有火絕對好事，馬身又夠實淨。「幸運愉快」戴頭罩由助手跳兩段，動作瀟灑展步俐落，神態暢旺火力充裕，且毛色悅目立立令。

「小霸王」戴眼罩由助手跳兩段，神色無咁淡，更有番啖火主動性強，久沉馬終於有轉機。

兆文