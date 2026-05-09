內圈捕影│「棒棒糖」神態活躍

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報道如下。

「頌星」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神態生猛火氣充沛，前所未見咁弗。「喜蓮勇感」助手踱兩圈，大大步從容走過，神態集中呈現暗火，馬身靚有線條美，具備爭勝水準。

「棒棒糖」助手踱兩圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，神態活躍火氣極佳，依然銳利好體力。「友贏威馳」助手踱兩圈，踱步向來淡淡定，今課唔例外，步挺順暢有彈力，馬身壯壯，不斷轉好。

「驕陽雄心」助手踱兩圈，擔高頭走展現朝氣，步順力雄火氣不弱，身壯呈現線條美，觀感好過之前。「爆竹」助手踱一圈，出腳愈愈來愈放鬆，汗濕唔多神態專注，馬身實淨毛色又靚，保持上佳進度。

「好實力」副練踱一圈，試來精神爽利，步順輕快力度充沛，馬身保持壯健實淨，神采奕奕正值勇境。「大千赤風」助手踱一圈，一向有點急口，但接受操控，身靚力充足，毛色油潤悅目，進步勇況已備。

睿智多寶走勢硬淨

「睿智多寶」馬身壯脹卜卜，持續有進相當吸引。

「威威父子」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度亦夠，神態軒昂，佳態洋溢。「睿智多寶」助手踱一圈，馬身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，持續有進相當吸引。

「幸運愉快」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色油潤，近況相當理想。

謝鋒