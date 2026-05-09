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晨光追擊│「勝在當下」步幅開揚

晨操動態
更新時間：19:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：19:00 2026-05-09 HKT

雖然一度雨勢甚大，但今朝仍有不少參戰馬出跳，更不乏勇馬，現將操練報道如下。

「金牌活力」戴頭罩由副練跳兩段，精神飽滿出腳俐落，身壯唔瘦毛色又靚，依然省鏡。「勝在當下」戴眼罩由田泰安跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，試來精神爽利，前所未見省鏡。

「銳目」戴頭罩由潘頓跳一段，神態專注火力俱備，身壯肌肉展現，勝後更進好吸引。「準希望」戴頭罩由助手拍「閃電武士」、「幸福約定」跳兩段，跳來似樣似樣，身輕步挺有活力，大有進展。

「風雲」助手拍「洛河」跳兩段，戴頭罩及面箍，神色好過之前，力度愈見充沛步挺開揚，確認弗番晒。「志滿同行」戴頭罩由潘頓跳兩段，沿欄緊韁抽實，墜手有暗火，步闊力勁身又壯，弗到震。

「滿洛城」戴頭罩由助手跳一段，慢速完成愈見聽話，翻步爽朗力充裕，細馬身壯新勝醒神。「競駿非凡」戴頭罩由助手跳一段，按慢走姿態輕鬆，走勢硬朗勁力保持，身壯色潤持續態勇。

「豐辰」戴頭罩由助手跳兩段，神情集中步伐輕快，身札實毛色有光澤，力度亦未減半分。 「電訊驕陽」戴頭罩由助手跳一段，從容不迫走過，，馬身茁壯毛色深潤，神采奕奕觀感唔差。

常常感恩展現朝氣

「常常感恩」眼神炯炯身壯又乾爽，狀態出色不遜贏馬時。
「常常感恩」眼神炯炯身壯又乾爽，狀態出色不遜贏馬時。

「常常感恩」艾兆禮跳兩段，眼神炯炯展現朝氣，身壯又乾爽，狀態出色不遜贏馬時。「博愛先鋒」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，擔咇俯首好專注，步順神態旺，仍具好感保養得宜。

「金發盛世」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，平穩走過力度唔錯，外觀亦無問題，單講狀態不俗。「勝多多」助手跳一段，神色比之前好，不過火氣好一般，未復銳利。

兆文

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