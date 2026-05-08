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周五谷草試閘熱鬧 馬主騎練頻密斟

晨操動態
更新時間：14:22 2026-05-08 HKT
發佈時間：14:22 2026-05-08 HKT

今天周五跑馬地舉行試閘，多位馬主到場觀看愛駒出試，與騎練密斟的鏡頭甚多。

「時時」系馬主王經緯看完「時時歡笑」試閘，與布文言談甚歡。王經緯和家人是「時時」系馬主，多年來均非常支持香港賽馬運動，引入不少「綵」系及「時時」系來港，最令馬迷津津樂道自然是香港馬王「時時精綵」。

「時時」系馬主王經緯和布文。
「時時」系馬主王經緯和布文。

「愛馬」系馬主葉思貝則到場觀看其丈夫許坤華的團體馬「乾坤圈」試閘，葉思貝的團體馬「愛馬善」報爭周日沙田第十一場賽事，這班女馬主及太太們充滿善心，常落手落腳，出錢出力做義務工作，或可把幸運帶予「愛馬善」。

中間是「愛馬善」馬主葉思貝
中間是「愛馬善」馬主葉思貝

前香港馬會主席陳南祿熱愛賽馬，不時到跑馬地觀看試閘，今早也有到場觀看團體馬「富寶駒」出試。

前香港馬會主席陳南祿熱愛賽馬，不時到跑馬地觀看試閘，今早也有到場觀看團體馬「富寶駒」出試。
前香港馬會主席陳南祿熱愛賽馬，不時到跑馬地觀看試閘，今早也有到場觀看團體馬「富寶駒」出試。

另外，馬主「大天王」陳金雄和沈集成、潘頓密斟；「會當凌」馬主鍾一帆與巫偉傑及周俊樂傾談；「跑得」系馬主劉寶文和太太與廖康銘傾談等，谷草試閘場面非常熱鬧。

馬主「大天王」陳金雄和沈集成、潘頓密斟
馬主「大天王」陳金雄和沈集成、潘頓密斟
「會當凌」馬主鍾一帆 (左) 與巫偉傑及周俊樂傾談。
「會當凌」馬主鍾一帆 (左) 與巫偉傑及周俊樂傾談。
「跑得」系馬主劉寶文和太太與廖康銘 (中) 傾談。
「跑得」系馬主劉寶文和太太與廖康銘 (中) 傾談。

 

陳嘉甜

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