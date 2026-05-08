沙田早晨│小妮子親試「飛來閃耀」

今朝快活谷有七組大閘，故此好少騎師出現沙田晨課，黃寶妮是少有現身操馬騎師，操完馬便到快活谷試閘，當中並為今次參戰馬「飛來閃耀」在大圈踱步，賀賢當時亦在場，全程在烽火台二樓金晴火眼睇實，此外，另一賀廄參戰馬「澳華發發」也在大圈輕舒步頭。

天罡北斗小東操到實

巫顯東賽前接連為「天罡北斗」出試，今朝加課踱步並不例外，重視可見。

今次部份本地騎師甚少坐騎，其中黃智弘全日只有一匹「皮具伯樂」，甚至前華將一哥何澤堯都只係得四匹坐騎，反而巫顯東就騎五駒上陣，情況比較特別，小東會否因此取得佳績不得而知，不過賽前接連為「天罡北斗」出試，今朝加課踱步並不例外，重視可見。

鴻圖新星老蔡食指動

今朝「鴻圖新星」內圈出試後蔡約翰罕見到機坪等馬，放心追捧。

「鴻圖新星」今季五戰只有一仗不入前四名，反映目前評分有力一爭，上仗出爭谷草一千起步不算快，最終後上獲亞，是今季跑獲的最佳名次，今次轉爭田草直路賽，翻查最近一場頭馬正是此路程，睇埋今朝內圈出試後，蔡約翰罕見到機坪等馬，放心追捧。

文武全能皮耶跟到實

「文武全能」今朝不論出試前後，均見伍鵬志現身馬房大閘口主持大局。

「文武全能」近四次兩度入位，首次上名同程二檔跟前，之後兩仗排外檔焗住留後追，依然交出不俗竄勁，前仗更取得季軍，可見實力在四班亦有得揮，今仗落五班當然值得秤先，況且今朝不論出試前後，均見伍鵬志現身馬房大閘口主持大局，出戰心意可謂路人皆見。

