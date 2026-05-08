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沙田早晨│「星辰千帥」騎練密密斟

晨操動態
更新時間：00:19 2026-05-08 HKT
發佈時間：00:19 2026-05-08 HKT

昨朝第二位現身的外籍騎師是奧爾民，五點三十七分出現的他先試黎廄「冷娃」，意味着此人馬將會再度合作，名副其實失而復得。接住十分鐘後阿民再試「星辰千帥」，馬匹今課跳來聚精會神表現唔錯，更吸引是之後空檔，阿民特意走上烽火台二樓搵賀賢商討大計。

呂廄三駒潘頓好服侍

潘頓昨朝五點半就出現，亦係最早現身外籍騎師，佢老哥一出現就試四匹呂廄馬，全屬周六參戰分子，順序「龍傲凌羅」、「烈進駒」、「全能戰士」及「手機錶勁」，出試時小心翼翼，之後耙地時仲走到烽火台搵呂健威，當時兩人密密斟，更上網睇片做功課。

「電子騰飛」浩仔親踱步

昨朝布浩榮五點九到場首試沈廄戰馬「千禧龍」，十分鐘後再試偉廄「電子騰飛」(圖)，後駒特別在只在大圈進行踱步，難得浩仔依然親身考驗。
昨朝布浩榮五點九到場首試沈廄戰馬「千禧龍」，十分鐘後再試偉廄「電子騰飛」(圖)，後駒特別在只在大圈進行踱步，難得浩仔依然親身考驗。

布浩榮第一日上陣就贏馬，可是幾個回合之後，依然都係得一W進帳，不知是否想轉一轉手風，今朝換了一頂新的深綠帽操馬。昨朝佢五點九到場首試沈廄戰馬「千禧龍」，十分鐘後再試偉廄「電子騰飛」，後駒特別在只在大圈進行踱步，難得浩仔依然親身考驗。

「團結勇士」米高大細超

「團結勇士」一直以谷草千二為主打，奇怪今次改爭田草一千，尚要廄侶「好評如潮」跑開一千有表現而讓路，更擺明「團結勇士」變陣志不在小。昨朝出跳極具睇頭，當時米高留守欄邊睇實一舉一動，而且之後接馬只走埋此駒身旁，卻未理會另一出戰馬「領航多福」。

 

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