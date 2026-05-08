晨光追擊│ 「手機錶勁」弗到爆

一如平日的周四晨課，昨朝出跳馬相當踴躍，當中不乏周六參戰勇馬，摘錄如下。

「手機錶勁」戴頭罩由潘頓跳兩段，聚精會神步挺爽勁，火力有增無減，近況弗到爆。「大千雄心」戴頭罩由莫雷拉跳兩段，步幅開得好闊又夠輕身，試來精神爽利甚省鏡。

「天星」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，神態對辦火氣尚可，外觀無問題，狀態上落不大。「朗日雪峰」助手跳兩段，落腳輕快朝氣勃勃，雙目有神，觀感依然好好。

「三代至醒」戴頭罩由希威森跳兩段，快慢由人兼腳法夠純熟，力度增強不斷轉好。「銀騎士」助手跳兩段，仍然有稚嫩感，但馬身毛色都觀感唔錯，進度算理想。

「金滙千帥」黃寶妮跳兩段，落腳輕快力度不弱，多跑下馬身保持壯健，狀態亦勇。「喜慶寶」戴眼罩及頭罩由班德禮跳兩段，比前更放鬆，步挺輕勁力足夠，鋒芒畢露。

「活力拍檔」何澤堯跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，勇況保持有餘。

「火悟空」助手跳兩段，雙目炯炯有神，步爽力度貫注，贏開有氣勢。

「龍傲綾羅」戴頭罩由潘頓跳兩段，毛色悅目透光澤，馬身壯肌肉展現，步爽充滿彈力，勇熟俱進。

「榮駿大道」助手跳兩段，精神飽滿極具朝氣，步順開揚，觀感仲好過贏馬時。「龍傲綾羅」戴頭罩由潘頓跳兩段，毛色悅目透光澤，馬身壯肌肉展現，步爽充滿彈力，勇熟俱進。

「都靈冠星」布文跳一段，戴頭罩及鼻箍，含枚俯首，落腳穩力貫注，馬身實淨毛色靚，狀態勇銳。「烈進駒」戴頭罩由潘頓跳兩段，神情專注且淡淡定，出腳好熟練，上火上力進度好。

「有情有義」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，持續態勇。

「紅磚戰士」艾兆禮拍「魅力奔騰」草閘跳兩段，戴頭罩及鼻箍，拉士彈甩廄侶反應極佳，火力增強不少，今課有另眼相看之感。

兆文