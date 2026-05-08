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內圈捕影│「志醒大將」暗火湧現

晨操動態
更新時間：00:49 2026-05-08 HKT
發佈時間：00:49 2026-05-08 HKT

昨朝內圈尚算熱鬧，亦有不少勇馬，摘錄如下。

「翠紅」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，神態昂揚火氣仍盛，勇態保持有進無退。
「星運傳奇」助手踱兩圈，試來精神爽利，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨神態又好，更勝贏馬時候。
「長勝隊長」助手踱一圈，大步走過從容不迫，神態自若雙耳烱烱，力度唔錯走勢爽朗，態出色。
「展雄威」助手踱一圈，擔高頭走好神氣，步伐穩健力度足夠，身靚有條線美，毛色油潤極具好感。

「北地烈馬」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽展現活力，馬身壯得很，保養出色上佳水準。
「北地烈馬」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽展現活力，馬身壯得很，保養出色上佳水準。

「北地烈馬」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽展現活力，馬身壯得很，保養出色上佳水準。
「輝灑自如」袁幸堯踱兩圈，馬身更靚更粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚有力，更進一步相當省鏡。
「源好運」副練踱兩圈，淡淡定有朝氣，比前放鬆淡定得多，步挺開揚力度充裕，，進度理想及鋒而試。
「嘉應巨昇」助手踱一圈，神態活躍得，火氣亦好過之前，步順爽勁力度充裕，朝氣勃勃重現勇態。
「志醒大將」助手踱兩圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯健毛色悅目，正值勇境。
「英駿飛駒」助手踱兩圈，馬身持粗壯，步挺順暢又有彈力，火氣未減半分，打仔馬勇態保持有餘。

謝鋒

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