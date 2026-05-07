晨光追擊│「魅力知耀」神態活躍

由於賽事在周六上演，故此昨朝出跳馬唔少，當中不乏參戰分子及勇馬，現將報導過程如下。

「魅力知耀」戴頭罩由楊明綸跳一段，用暗力拉實，身壯神態活躍，勇況持續體力未減。「㩒住贏」戴頭罩由助手跳兩段，台型不俗身收靚，落腳夠輕快，進度理想。

「燈胆將軍」戴頭罩由莫雷拉跳一段，輕輕推騎愈走愈勁，火力充沛，外觀亦駟正。「志醒大將」戴頭罩由潘頓跳兩段，仍有少許岳頭，但唔急口勁收斂，持續進步。

「文明福星」戴頭罩由助手跳兩段，唔再重口唔再內閃，毛色立立令，贏開有勢。「文武全能」戴眼罩及頭罩由布浩榮跳兩段，，口勁盡斂聽教聽話，神情集中步伐輕快有彈力。

「幸運糖」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，含枚俯首，落腳穩力貫注，神采奕奕好吸引。「老鼠斑」戴頭罩由周俊樂跳兩段，步幅開得闊，且協調性唔錯，早熟予人好感。

「心雄雄」戴頭罩由楊明綸跳一段，慢速完成神閒氣定，步輕力度未減，馬身保持實淨。「縱橫大兄」戴頭罩由莫雷拉跳一段，畀佢走反應好，埋門火力增強，傷癒狀態好。

辣得準躍躍欲試

「辣得準」暗火湧現神態生猛。

「馬馳登」戴頭罩由助手跳一段，韁口敏感小心翼翼操控，毛色油潤身壯結實。「辣得準」戴頭罩由助手拍「有財有勢」跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態生猛。

「君達得」戴頭罩由助手跳兩段，一貫急口但步伐整齊，精神爽利朝氣勃勃。「錶之浩瀚」黃寶妮拍「肥仔精神」周俊樂跳兩段，戴頭罩及面箍，走勢甚爽步順暢，馬身靚展現線條美，持續有進，後駒戴頭罩，火力好過之前，外觀亦駟正身壯色潤。

「財富非凡」戴頭罩由梁家俊跳兩段，情緒集中好多，勁力增強不少，有進步。

兆文