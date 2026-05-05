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沙田早晨│石哥榮仔密斟有計仔

晨操動態
更新時間：15:45 2026-05-05 HKT
發佈時間：15:45 2026-05-05 HKT

布浩榮來港四期成績不俗，首日客串便憑「贏玥」取得首W，縱使其後三個賽馬日都再無頭馬進帳，但已經多次跑近，廿六次出賽中有近四成跑入前四，今次榮仔僅獲兩匹「歷險大將」同「銀亮濠俠」上陣，不過騎練今朝一再出雙入對不斷密密斟，充滿了搏殺動靜。

阿游緊張阿金兩坐騎

今朝「將睿」和「川河型駒」出試時游達榮跟出跟入好緊張。
今朝「將睿」和「川河型駒」出試時游達榮跟出跟入好緊張。

金誠剛上季曾於全泥夜宴三W大發神威，再看此子對上全泥夜賽亦憑「將睿」及「風繼續吹」起孖，近六匹夜泥坐騎更錄得兩冠兩亞一季，今次季內最後一次全泥夜賽，騎者三匹坐騎必要加倍留意，尤其係「將睿」和「川河型駒」，因為今朝出試時游達榮跟出跟入好緊張。

喜樂之星巫巫仔操實

巫顯東今朝加課再一次親操「喜樂之星」。
巫顯東今朝加課再一次親操「喜樂之星」。

「喜樂之星」至今四戰全配巫顯東，每一仗都係捱打佳作欠奉，不過要留意最近試泥閘加上面箍，交出不俗前速並且貫注到底跑第二，比起前時有著顯著進步，而巫巫仔對此馬更寵愛有加，除了試閘及快跳，甚至差不多課課踱步都操實，今朝加課唔例外，再一次親操。

觀眾之力綸仔搵方仔

今朝楊明綸趁住試閘前特意搵方嘉柏傾談，而騎練今次只合作「觀眾之力」。
今朝楊明綸趁住試閘前特意搵方嘉柏傾談，而騎練今次只合作「觀眾之力」。

「觀眾之力」上仗久休復出，初跑泥地勝出，且贏來有餘未盡極之輕鬆，今次升班只負一一五磅，因而換上楊明綸，有上次的精彩留放珠玉在前，後者必定施展渾身解數，事實上，綸仔表現相當積極，今朝趁住試閘前特意搵方嘉柏傾談，而騎練今次只合作「觀眾之力」。
 

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