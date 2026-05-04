沙田早晨│「文明戰士」航哥要達標

葉楚航尚差一W就畢業，今次有望順利達標，出馬多達六匹更有不少餐士馬，最要留意係「文明戰士」，今朝五點一早出跳，課前航哥走出跑道口向鞍上人教路，課後並趕到機坪接馬，再看此駒最近試泥閘勝出，大有進步且展現極佳泥地性能，冷門未許掉以輕心。

阿游特別錫川河型駒

「川河型駒」今朝出跳前游達榮已跟實馬匹，到了課後又再現機坪主持大局。

「川河型駒」實力的確見盡八九，不過睇番上季四十九及四十五分贏馬，目前減至四十四分佔到一定優勢，最重要今朝出跳充滿搏殺動靜，出跳前游達榮已跟實馬匹，到了課後又再現機坪主持大局，最特別仲跟住「川河型駒」返去馬房，而其他游廄馬並未獲以上待遇。

樂矚心機單獨跳有計

今朝「樂矚心機」單獨出跳，鄭俊偉企在欄邊睇到眼都唔眨。

鄭廄馬出跳大多兩、三隻出試，好少會單獨一匹快跳，奇怪「樂矚心機」一反常態，今朝五點二十五分時候單獨出跳，有此安排似乎好讓鄭俊偉更全神貫注督操，事關當時企在欄邊睇到眼都唔眨，而跳後先係沉思片刻，跟手才走去馬房大閘口迎接馬匹，鏡頭極之矚目。

遙遙領先森仔揾威哥

希威森今朝操馬休息時段到烽火台同呂健威傾了好長時間。

今朝上半場晨課比較冷清，大多騎師遲遲才現身操馬，相對地希威森五點半就出現，並且好快已操了幾匹馬，足見其勤力，當中為「遙遙領先」出試最有睇頭，皆因中場時段森仔到烽火台休息，第一個揾的就是呂健威，當時森仔同威哥更傾了好長時間，殺氣騰騰。

阿廖捉森仔聲仔猛傾

今朝「林寶精神」及「快樂神駒」出跳後廖康銘捉住希威森同霍宏聲猛咁傾。

講開希威森，耙地前試「林寶精神」亦極具睇頭，當時廖廄尚有「快樂神駒」出跳，後駒由霍宏聲考驗，也是聲仔的首匹出試馬，這對馬吸引之處在於廖康銘，出跳時走去會員席看台觀操，出跳後立即趕到馬房大閘口接馬，練者捉住森仔同聲仔猛咁傾，動態肉緊不已。

老蔡密謀同主馬添食

「魅力星」和「德心知遇」今朝出跳蔡約翰跟出跟入，盡顯其攻堅心意。

今季練馬師冠軍之爭鬥得激烈，蔡約翰雖仍落後不短距離，不過功力深厚且兵力充沛，後來居上真係一啲都唔出奇，今次賽事依舊來勢洶洶，尤其上次同日贏馬的「魅力星」和「德心知遇」，今次再度齊齊出擊又有料到，當然今朝出跳老蔡跟出跟入，也盡顯攻堅心意。

