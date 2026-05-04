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內圈捕影│「觀眾之力」步順輕快

晨操動態
更新時間：15:15 2026-05-04 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-04 HKT

今朝內圈尚算熱鬧，亦有不少勇馬，現將操練報導如下。

「觀眾之力」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕快又有彈力，馬身保持壯健，新勝猶勇充滿好感。「精英雄心」助手踱兩圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，灰馬身壯健，朝氣旺盛佳態洋溢。

「飛霸輪」袁幸堯踱兩圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神色活躍暗火展現，長期呈勇。「逍遙人生」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，身收靚全身肌肉，火氣未減半分，依然省鏡未見低落。

「起舞奜奜」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走，身壯力勁，佳態保持有餘。「超加加」助手踱兩圈，步挺開揚貫注力足，姿態從容不迫，馬身實淨毛色靚，埋門試閘表現出色。

開心宇宙有進無退

「開心宇宙」馬身好靚全身肌肉，神采奕奕火氣未減。
「開心宇宙」馬身好靚全身肌肉，神采奕奕火氣未減。

「開心宇宙」助手踱兩圈，神情專注汗濕唔多，馬身好靚全身肌肉，神采奕奕火氣未減，有進無退。「天比高」助手踱兩圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身愈收愈靚，狀態既好且大有進步。

「上市魅力」助手踱兩圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，仍在勇境體力充裕。「後無來者」助手踱兩圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，出閘輕巧充滿彈力，予人極佳觀感。

謝鋒

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