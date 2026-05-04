晨光追擊│「林寶精神」有火有力

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「林寶精神」戴頭罩由希威森跳三段，走勢硬朗有火有力，多跑之下馬身喼得靚，勇態保持。「知足常樂」梁家俊跳兩段，戴頭罩及面箍，姿態極輕鬆，出腳爽朗有力，復現朝氣有好感。

「魅力星」戴頭罩由助手跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，火氣充裕持續態勇。「閃耀天河」戴頭罩由周俊樂跳兩段，好淡定好放鬆，走勢硬淨有彈力，有進無退。

「樂矚心機」戴頭罩由助手跳兩段，能力平凡但試得出色，聚精會神出腳爽勁有力。「川河型駒」助手跳兩段，勤力馬一貫急勁，身壯毛色靚，長期見好。

德心知遇步勁有力

「德心知遇」回程時擔高馬頭，贏開特別醒神。

「盛勢威楓」戴頭罩由黃寶妮跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，精神爽利，雙目炯炯有神。「德心知遇」戴眼罩由助手跳兩段，步挺急勁有力，回程時擔高馬頭，贏開特別醒神。

「金玉良言」艾兆禮跳兩段，馬身靚呈現線條美，神態活躍又夠爽勁，未見低落。「大利好運」戴眼罩及頭罩由助手拍「細水長流」跳兩段，一直領先主動肯走，外觀駟正身壯飽滿，勇況保持有餘。

「哪吒」戴眼罩及頭罩由潘明輝伴拍跳馬跳三段，表現淡定試得好，走勢甚爽步順暢，馬身喼得靚。「精明選擇」戴頭罩由助手跳兩段，從容不迫走過，步順輕快有力，灰馬身壯結實。

「快樂神駒」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，已達及鋒而試勇境。「文明戰士」助手跳兩段，馬身粗壯，毛色開始轉靚，力度亦好過之前。

「大番薯」戴頭罩由霍宏聲草地跳兩段，好墜手火氣好，翻步急勁有力，依然勇銳體力充沛。

兆文