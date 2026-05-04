Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「林寶精神」有火有力

晨操動態
更新時間：15:00 2026-05-04 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-04 HKT

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「林寶精神」戴頭罩由希威森跳三段，走勢硬朗有火有力，多跑之下馬身喼得靚，勇態保持。「知足常樂」梁家俊跳兩段，戴頭罩及面箍，姿態極輕鬆，出腳爽朗有力，復現朝氣有好感。

「魅力星」戴頭罩由助手跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，火氣充裕持續態勇。「閃耀天河」戴頭罩由周俊樂跳兩段，好淡定好放鬆，走勢硬淨有彈力，有進無退。

「樂矚心機」戴頭罩由助手跳兩段，能力平凡但試得出色，聚精會神出腳爽勁有力。「川河型駒」助手跳兩段，勤力馬一貫急勁，身壯毛色靚，長期見好。

德心知遇步勁有力

「德心知遇」回程時擔高馬頭，贏開特別醒神。
「德心知遇」回程時擔高馬頭，贏開特別醒神。

「盛勢威楓」戴頭罩由黃寶妮跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，精神爽利，雙目炯炯有神。「德心知遇」戴眼罩由助手跳兩段，步挺急勁有力，回程時擔高馬頭，贏開特別醒神。

「金玉良言」艾兆禮跳兩段，馬身靚呈現線條美，神態活躍又夠爽勁，未見低落。「大利好運」戴眼罩及頭罩由助手拍「細水長流」跳兩段，一直領先主動肯走，外觀駟正身壯飽滿，勇況保持有餘。

「哪吒」戴眼罩及頭罩由潘明輝伴拍跳馬跳三段，表現淡定試得好，走勢甚爽步順暢，馬身喼得靚。「精明選擇」戴頭罩由助手跳兩段，從容不迫走過，步順輕快有力，灰馬身壯結實。

「快樂神駒」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，已達及鋒而試勇境。「文明戰士」助手跳兩段，馬身粗壯，毛色開始轉靚，力度亦好過之前。

「大番薯」戴頭罩由霍宏聲草地跳兩段，好墜手火氣好，翻步急勁有力，依然勇銳體力充沛。

兆文

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
01:15
灣仔酒店美籍婦墮樓亡 砸中大堂女住客昏迷送院 玻璃碎另傷4人
突發
6小時前
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
01:18
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
政情
10小時前
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
00:52
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
突發
6小時前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
19小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-03 11:23 HKT
王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年
王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年
影視圈
2小時前
25+英皇群星演唱會｜張敬軒患急性內耳迷路炎 確定取消演出 首場表演後嚴重不適
01:24
25+英皇群星演唱會｜張敬軒患急性內耳迷路炎 確定取消演出 首場表演後嚴重不適
影視圈
4小時前
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
食用安全
5小時前
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
影視圈
21小時前