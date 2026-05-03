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內圈捕影│「快樂神駒」朝氣十足

晨操動態
更新時間：19:15 2026-05-03 HKT
發佈時間：19:35 2026-05-03 HKT

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報道如下。

「歷險大將」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽活力充沛，出腳力度未減，持續勇銳好體力。「快樂神駒」助手踱一圈，目光炯炯有神，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，狀態不斷冒升。

「超加加」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚有力，毛色展現光澤，相當省鏡。「精明選擇」助手踱一圈，馬身無瘦仍壯，神態活潑火氣未減，走勢硬朗有彈力，精力旺盛勇況依然。

「大番薯」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕爽力度充足，馬身夠壯唔瘦，火氣不俗仍在勇境。「錶之極光」助手踱一圈，快慢由人一貫乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身扎實神態對辦，未見走樣。

大利好運神色活躍

「大利好運」步挺開揚力度未減，持續態勇喼得好
「大利好運」步挺開揚力度未減，持續態勇喼得好

「大利好運」助手踱一圈，馬身保持粗壯，神色活躍朝氣勃勃，步挺開揚力度未減，持續態勇喼得好。「顯勝高昇」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身好靚好壯，神采奕奕雙目有神，一直在上佳水準。

「精英雄心」助手踱一圈，全程擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，灰馬身壯實淨，勇銳無比。「歡樂老撾」助手踱一圈，收斂淡定唔再搶口，全程接受操控，步爽力度充足，外觀討好身壯色潤。

謝鋒

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