晨光追擊│「熾烈神駒」長期呈勇

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都試跑，現將操練過程報道如下。

「光輝歲月」戴眼罩由助手拍伴跳馬跳一段，走勢甚爽步幅順暢，火氣極佳，且馬身靚展現線條美。「熾烈神駒」戴頭罩由助手跳三段，神情專注步伐穩健，力度保持充裕，火氣旺盛，張期呈勇。

「乘數表」戴頭罩由助手跳兩段，俯首情緒集中，出腳爽勁有力，過終點後餘勢尚可。「加州星馳」戴眼罩由助手跳兩段，聚精會神步挺爽勁有力，火氣有增無減，論態一直在上佳水準。

「爆熱」戴眼罩由助手跳兩段，暗火展現步順有力，神色極佳，馬身喼得靚確，有進無退。「精彩動力」黃智弘跳一段，慢試從容不迫，落腳既輕又有力，細馬身扎實色水靚。

「凱明神駒」戴頭罩由助手跳三段，步幅開得好闊又夠急勁，試來精神爽利，灰馬仔身又結實。「逍遙人生」戴眼罩由助手跳三段，肯轉腳且暗火湧現，馬身實淨毛色潤澤，近況理想無走樣。

天威四蹄盡展

「天威」走勢硬淨勁度充裕，弗到不得了。

「天威」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬淨勁度充裕，四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。「年年友福」戴頭罩由鍾易禮跳兩段，少許搶口唔介意，論態及格，身壯出腳整齊有力，馬身脹卜卜。

「巧眼光」助手拍「辣得準」跳兩段，大步順走力度唔錯，馬身夠輕，傷癒操足狀態對辦。「光年程祥」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，清風送爽完成，火猛力足毛色悅目，近況極之出色。

「開心五月」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，走勢硬朗且充滿彈力，神態活躍現朝氣，予人極佳觀感。「辣得金」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬淨勁度未減，身壯肌肉結實，有火有力正值勇境。

兆文