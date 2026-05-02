沙田早晨│「嘉應奇兵」小妮子又試
更新時間：15:45 2026-05-02 HKT
發佈時間：15:45 2026-05-02 HKT
發佈時間：15:45 2026-05-02 HKT
仍為自己首場谷草頭馬努力的黃寶妮，剛戰出盡全力之下，可惜「巴閉王」同「好評如潮」都係跑第二，來到今戰小妮子有四匹坐騎，其中一匹係「嘉應奇兵」，特別提到此駒除了演出準繩，另一原因是近日一再指定小妮子出試建立默契，而且今朝一課更到大圈出試。
盈好威楓大圈矚目
講開女騎師，袁幸堯今朝也有相似動態，同樣為一匹參戰馬在大圈踱步，而且此駒近日由佢一再親試，究竟邊匹馬動態如此特別？此駒正是「盈好威楓」，除了以上舉動，姚本輝也非常肉緊，出試前一直睇到實，課後並第一時間趕落隧道底接馬，急不及待向袁妹追問。
金風萬里阿桂省招牌
桂福特今季新開倉，為求省靚招牌，旗下轉倉馬即搏例子不少，已獲四冠四亞四季，今次「金風萬里」加盟桂廄初出值得憧憬，而且練者季內接手訓練過兩匹前黎廄馬，結果「怡昌奇兵」及「暴風一族」均能取得佳績，當然「金風萬里」今朝操後桂神趕去接馬亦是焦點。
競駿皇者阿游跟出入
「競駿皇者」上季一出即勝谷草千二爆大冷W，來到今季初，主攻贏過的谷草亦很正路，但遲遲未交出成績，結果轉場初跑田草千二又爆出冷W，而近兩仗再爭田草都跑第三名，難得今戰繼續好分當然追得過，尤其睇埋今朝出試前後游達榮跟出跟入，追捧倍添信心。
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