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內圈捕影│「八仟好運」走勢硬朗

晨操動態
更新時間：15:15 2026-05-02 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-02 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「紅旺繽紛」助手踱一圈，依舊身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，持續態勇無疲態。「八仟好運」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實外觀駟正，保持理想進度。

「順善寶」助手踱兩圈，全程擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，馬身仍壯無瘦，佳態保持有餘。「創寶駒」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身更壯更札實，火氣有增無減，朝氣勃勃不斷進步。

步風雷神態暢旺

「步風雷」暗火展現身又靚，長期呈勇體力充沛。
「步風雷」暗火展現身又靚，長期呈勇體力充沛。

「君子傳承」助手踱一圈，精神奕奕目光銳利，步挺爽勁力度充足，馬身壯到不得了，不遜贏馬時候。「步風雷」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，長期呈勇體力充沛。

「勁沙塵」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足火氣唔錯，馬身壯健毛色悅目，打仔馬長期呈勇。「同心同樂」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚肌肉線條展現，論態一直出色。

「興馳千里」楊明綸踱一圈，少少急口，沿途捉到實心火旺盛，谷起雞公頸好醒神，馬身更靚到不得了。「友瑩光」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快充沛彈力，馬身好壯全身肌肉，神態軒昂佳態洋溢。

謝鋒
 

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