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內圈捕影│「神駒馬靈」神生步爽

晨操動態
更新時間：15:30 2026-05-01 HKT
發佈時間：15:30 2026-05-01 HKT

今朝有甚多戰駒到內圈出試，勇馬比比皆是，極多精彩鏡頭。

「果然僥倖」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神色活躍暗火展現，狀態出色。「神駒馬靈」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身喼得壯毛色又靚，銳不可擋。

「手機錶能」副練踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，操足上力進度極佳。「豐功偉績」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身收靚全身肌肉，神色活躍火氣又好，勝後有進無退。

「春風萬里」黃智弘踱兩圈，步姿爽朗有彈力，毛色展現光澤，神色甚佳更有暗火，具備爭勝水準。「勤德天下」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺力度唔差，馬身保持飽滿，仍勇未見疲態。

幸運派彩姿態順暢

「幸運派彩」火氣既好展現活力，去番最弗時候。
「幸運派彩」火氣既好展現活力，去番最弗時候。

「紫荊盛勢」助手踱一圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，外觀又好睇，予人一見傾心之感。「幸運派彩」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣既好展現活力，去番最弗時候。

「櫻花酒杯」助手踱一圈，雙目有神朝氣勃勃，肌肉結實毛水鮮明，落腳爽勁力度充裕，相當吸引。「醒目高球」助手踱一圈，毛色鮮明，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，傷癒無事持續進步。

謝鋒

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