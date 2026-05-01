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晨光追擊│「凝妙星」力度貫注

晨操動態
更新時間：15:00 2026-05-01 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-01 HKT

不少參戰馬於前朝試跑，今朝晨課極之冷清，幸好尚有希廄馬撐場，現將過程報道如下。

「火焰閃爍」戴頭罩由班德禮跳一段，步幅開得好闊又夠輕巧，試來精神爽利，雙目炯炯有神。「凝妙星」戴頭罩由布文跳兩段，含枚俯首，落腳穩力度貫注，毛色保持潤澤身喼得靚，一直見好。

「赤風驪」戴頭罩由助手跳三段，重口馬捉實側住頭走，老毛病改不了，出腳也帶點生硬。「共創歡欣」戴頭罩由布文跳一段，比前淡定得多，不過仲係重身，出腳有點笨拙，稍好而已。

「應龍飛影」戴頭罩由袁幸堯跳兩段，愈來愈規矩，無再岳頭岳腦，充滿朝氣，灰馬身又夠粗壯。「煌上」戴頭罩由艾道拿跳一段，贏開之馬卻有好多改善之處，出腳仲有點凌亂，且一再頭岳岳。

城中勇士情緒集中

「城中勇士」身夠扎實毛色悅目，力度保持有餘。
「城中勇士」身夠扎實毛色悅目，力度保持有餘。

「城中勇士」助手跳一段，慢試情緒集中，身夠扎實毛色悅目，力度保持有餘。「勁大威猛」戴頭罩由袁幸堯跳兩段，走勢順暢氣宇軒昂，神色好展現活力，外觀亦靚身壯色潤。

「嘉冠王」戴頭罩由助手跳一段，無之前咁懶，走勢爽勁有彈力，外觀亦四正，確認去番最弗時。「展雄志」戴頭罩由田泰安跳一段，身已收好，不過毛色仲係淡，力度亦好一般，未夠吸引。

講番周四出跳馬畀大家參與。

「豐功偉績」戴頭罩由助手拍「先到先得」跳兩段，向來有啲懶並末段伸頸，神采奕奕展現朝氣。「紫荊盛勢」戴頭罩由班德禮跳兩段，愈來愈內斂，勇熟程度倍添，步輕充滿彈力。

「創寶駒」戴頭罩由助手跳一段，比前更放鬆更加聽話，精神爽利佳態洋溢。「鑽得勝」布文跳兩段，豎起雙耳好集中，更吸引韁口轉好，大有進步。

兆文
 

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