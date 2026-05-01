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沙田早晨│「勇者為皇」皮耶露手影

晨操動態
更新時間：00:03 2026-05-01 HKT
發佈時間：00:03 2026-05-01 HKT

伍廄已好耐無贏馬，今次出馬不少，當中不乏餐士馬，大有機會打破悶局。最要看好是「勇者為皇」，極速取得兩勝質素極高，早前受傷安排休息，繼而做足準備，對質新馬可能仲好，最有睇頭是伍鵬志晨課一向低調，昨朝此馬出跳後，竟趕到馬房大閘口等馬，充滿搏殺動靜。

「重情重義」輝哥落隧道

姚廄自購新馬素來一出即勝數目甚多，相對地一擊即中的自購馬少之又少，「重情重義」是破例一匹，足見質素極高，前途一片光明。昨朝試跑更吸引到痹，除了交出好走勢，聚精會神快慢由人，姚本輝的一舉一動亦是焦點，跟出跟入不在話下，課後甚至趕落隧道底接馬。

「紅衣醒目」騎練傾兩勻

田泰安試「紅衣醒目」(圖) 最有睇頭，操後已同羅富全傾了幾句，之後空檔騎練又合體再傾過。
田泰安試「紅衣醒目」(圖) 最有睇頭，操後已同羅富全傾了幾句，之後空檔騎練又合體再傾過。

田泰安騎功是否頂級見仁見智，不過能夠在港站穩陣腳多年，主要原因是夠勤力，成日出現晨課落力操馬。昨朝安仔五點半就出現，亦是第一個現身的外籍騎師，同時操了不少馬，其中試「紅衣醒目」最有睇頭，操後已同羅富全傾了幾句，之後空檔騎練又合體再傾過。

「創寶駒」阿黎落手拖馬

今季成績一般的黎昭昇，近期急起直追，今次有匹惡馬「創寶駒」，說不定能再次增添進帳。事實上，艾道拿一直對此駒高度重視，不時親身出試，昨朝佢老兄雖然未有親操，不過此駒一樣成為焦點，因為不論課前課後練者都跟到實，課後仲落埋手拖馬，肉緊程度盡顯。
 

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